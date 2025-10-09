  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM-Qualifikation Yakin stellt sein Team auf angriffige Schweden ein

SDA

9.10.2025 - 21:09

Nationaltrainer Murat Yakin blickt dem Auswärtsspiel gegen Schweden entgegen
Nationaltrainer Murat Yakin blickt dem Auswärtsspiel gegen Schweden entgegen
Keystone

Die Schweizer treffen am Freitag auf den vermeintlich stärksten Gruppengegner der WM-Qualifikation. Nationaltrainer Murat Yakin erwartet Schweden, die auf Wiedergutmachung aus sind.

Keystone-SDA

09.10.2025, 21:09

09.10.2025, 21:15

Fünf Punkte Vorsprung weist die Schweiz nach zwei Runden bereits auf Schweden auf. Eine verheissungsvolle, aber auch gefährliche Ausgangslage, wie Yakin am Abend vor dem Duell sagt. «Schweden wurde für die Leistung in den beiden Auswärtsspielen schlecht belohnt. Gegen uns werden sie alles geben, um wieder in die Spur zu finden. Ich erwarte ein brutal hartes Spiel.»

Der als Taktikfuchs bekannte Yakin steht beim Auswärtsspiel gegen Schweden vor einer besonderen Herausforderung. Denn die Schweden müssen auch aufgrund von Verletzungen umstellen und sind daher schwierig einzuschätzen. Wer wirklich fit ist, und welche Auswirkungen das auf das System haben wird, ist selbst für die heimischen Medienschaffenden kaum vorherzusagen.

Dagegen stehen die Chancen gut, dass Yakin zum dritten Mal in Folge auf die gleiche Startaufstellung setzt. «Wie ich bereits vor dem zweiten Spiel gesagt habe: Grund für Wechsel sehe ich keine. Alle mitgereisten Spieler sind fit.» Und von ihnen erwartet Yakin, dass sie mit gutem Stellungsspiel und intelligenter Zweikampfführung die erwartet starken Offensivspieler der Schweden aus dem Spiel nehmen.

Yakin sagt wenig überraschend, dass sein Team den nächsten Sieg anstreben wird. Jedoch könnten die Schweizer aufgrund der Ausgangslage wohl auch mit einem Unentschieden gut leben.

Die Partie wird im 50'000 Zuschauer fassenden Nationalstadion ausgetragen. Diese liegt in Solna, einem Vorort der Hauptstadt Stockholm. Seit letztem Jahr, als die Strawberry Hotel Group das Namenssponsoring übernommen hat, trägt das Stadion den Namen «Strawberry Arena». Anpfiff ist um 20.45 Uhr.

Die möglichen Aufstellungen

Schweden – Schweiz

Freitag, 20.45 Uhr. – Solna. – SR Taylor (ENG).

Schweden: Johansson; Ekdal, Starfelt, Gudmundsson; Holm, Karlström, Ayari, Bergvall, Svensson; Isak, Gyökeres.

Schweiz: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Vargas, Rieder, Ndoye; Embolo.

Meistgelesen

Putin gibt Abschuss von Passagierjet zu
Rolex räumt auf – unabhängige Uhrenhändler müssen weg
Republikaner attackieren Demokraten Schumer

Videos aus dem Ressort

Yakin: «Die Spieler freuen sich auf die Partie und zusammen Fussball zu spielen»

Yakin: «Die Spieler freuen sich auf die Partie und zusammen Fussball zu spielen»

Nati-Trainer Murat Yakin spricht in der Medienkonferenz vor dem WM-Quali-Spiel in Schweden, wie er seine Mannschaft auf den Gegner vorbereitet hat.

09.10.2025

Freuler ist selten bis nie verletzt: «Vielleicht habe ich einfach Glück»

Freuler ist selten bis nie verletzt: «Vielleicht habe ich einfach Glück»

In seiner Karriere hat Remo Freuler gerade einmal sieben Spiele verletzungsbedingt verpasst. Ein Geheimrezept dafür hat der Nati-Mittelfeldspieler nicht. «Ich habe einen guten Lifestyle», sagt er.

09.10.2025

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

An der EM 2024 war Nico Elvedi noch einer der grossen Verlierer der Nati. Mittlerweile hat sich der Innenverteidiger in die Stammelf zurückgespielt. Jetzt blickt Elvedi zurück auf die schwierige Zeit und spricht über sein Verhältnis mit Murat Yakin.

08.10.2025

Yakin: «Die Spieler freuen sich auf die Partie und zusammen Fussball zu spielen»

Yakin: «Die Spieler freuen sich auf die Partie und zusammen Fussball zu spielen»

Freuler ist selten bis nie verletzt: «Vielleicht habe ich einfach Glück»

Freuler ist selten bis nie verletzt: «Vielleicht habe ich einfach Glück»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Wegweisendes WM-Quali-Spiel für Nati. Yakin vor Schweden-Kracher: «Es erwartet uns ein brutal hartes Spiel»

Wegweisendes WM-Quali-Spiel für NatiYakin vor Schweden-Kracher: «Es erwartet uns ein brutal hartes Spiel»

Weltmeisterschaft. Algerien von Vladimir Petkovic qualifiziert sich für die WM

WeltmeisterschaftAlgerien von Vladimir Petkovic qualifiziert sich für die WM

Gegner steht unter Druck. Schweizer U21 vor kompliziertem EM-Qualifikationsspiel gegen Island

Gegner steht unter DruckSchweizer U21 vor kompliziertem EM-Qualifikationsspiel gegen Island