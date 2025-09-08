Fussball: Nagelsmann genervt von Pfiffen bei Länderspiel

STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Julian Nagelsmann, Bundestrainer: «Ich schaue mir auch ein paar Spiele an, bin auch nicht immer super zufrieden und pfeife deswegen aber auch nicht, weil ich glaube, dass es den Menschen da unten nichts bringt. Ich glaube immer, wenn wir alle eine Energie haben, alle im Land eine Energie haben für alles, wird es einfach besser. Und wenn wir wie Hyänen im Busch sitzen und warten, bis ich endlich wieder einen beissen kann und sagen kann, wie schlecht er ist und was er alles beschissen macht, weiss ich nicht, ob man sich da super entwickelt als Land, glaube ich nicht. Trotzdem habe ich Verständnis, dass sie pfeifen, weil einfach mehr dahinter steckt. Aber als Ergebnis glaube ich es trotzdem besser, wenn sie sagen, okay Jungs, war nicht top die erste Halbzeit, macht doch weiter, macht weiter, glaubt an euch. Und wenn es nach dem Spiel beschissen ist, dann können wir immer noch darüber sprechen. Also ich habe auf der einen Seite Verständniss, auf der anderen Seite ein Wunsch für was anderes. Das beschreibt es ganz gut. ( Weissblitz) Ich glaube, wir fahren gut dran, wie ich es jetzt auch in der Eingangs-BK vor Slowakei gesagt habe, dass wir jetzt einfach auf das Momentum schauen und uns auf die Spiele konzentrieren. Ich finde es jetzt ein bisschen vermessen, ehrlich gesagt, nach Donnerstag, wo alles in Schutt und Asche lag. Und heute, weil wir jetzt gewonnen haben, wieder alles Himmelloch jauchzen zu machen. Daran möchte ich mich ehrlich gesagt nicht so beteiligen. Ich zerstöre mich nicht, wenn ich mal wechsle und die nicht top funktionieren, ich feiere mich aber auch nicht ab, wenn ich wechslen und die funktionieren gut sind. Ich versuche das einigermassen neutral zu halten in meiner eigenen Stimmungslage. Im Endeffekt konzentrieren wir auf uns, auf unsere Leistung, versuchen Spiele zu gewinnen. Das haben wir am Donnerstag nicht geschafft. Das haben heute geschafft, deswegen war dieser Lehrgang nur zu 50 Prozent zufriedenstellend. Der nächste sollte zu 100 Prozent zufriedenstellenden sein, was das Ergebnis betrifft. Demnach versuchen wir, wie ich es schon gesagt habe, die verbleibenden vier Spiele zu gewinnen und auf uns zu schauen und dann idealerweise auch, wenn ein anderes Team auch alle Spiele gewinnt, ausser das eine eben dann gegen uns, die Slowakei, da auch vorbeizukommen und uns direkt zu qualifizieren. Das ist das Ziel und dafür sollten wir, da wir heute die letzten 30 vor allem begonnen haben, auch weitermachen.»

