Die Young Boys jubeln über einen 3:2-Sieg Keystone

Nachdem YB in der Europa League zuletzt mit 2:0 gegen den FCSB gewann ist die Mannschaft auch gegen Ludogorez Rasgrad erfolgreich und siegt mit 3:2.

Keystone-SDA SDA

Es war eine durchzogene erste Halbzeit. Im Wankdorf wurde YB kaum gefährlich vor dem Tor, schien ideenlos und musste sogar den zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand hinnehmen. Trotzdem glich Rayan Raveloson in der 45. Minute quasi mit dem Pausenpfiff und aus dem Nichts zum 1:1 aus.

Die entscheidende Phase folgte dann kurz nach der Pause. Erst erzielte Christian Fassnacht den Führungstreffer. Der 31-Jährige sass zu Beginn der Partie noch auf der Bank und wurde nur wegen einer Verletzung von Darian Males bereits in der 35. Minute eingewechselt. Zehn Minuten später traf Chris Bedia dann per Penalty zum 3:1.

Während es in der Nachspielzeit, wegen des Anschlusstreffers von Ivan Yordanov nochmals eng wurde für die Young Boys, durfte sich die Mannschaft von Trainer Giorgio Contini schliesslich über den zweiten Sieg in der Europa-League-Kampagne freuen.

Ob die Young Boys den Schwung auch in die Super League mitnehmen können, in der mit dem 0:5 gegen Lausanne und dem 1:2 gegen St. Gallen zuletzt zwei bittere Niederlagen resultierten, zeigt sich am Sonntag, wenn YB auf den FC Zürich trifft.

Das nächste Spiel in der Europa League steht am 6. November an, auswärts trifft die Mannschaft von Giorgio Contini auf PAOK Thessaloniki.

Telegramm:

Young Boys – Ludogorez Rasgrad 3:2 (1:1)

SR Al-Emara (FIN). – Tore: 26. Stanic 0:1. 45. Raveloson 1:1. 53. Fassnacht 2:1. 63. Bedia (Penalty) 3:1. 92. Yordanov 3:2.

Ludogorez Rasgrad: Bonmann; Anersson, Verdon, Almeida, Nedyalkov; Kaloc (78. Yordanov), Duarte (78. Chochev), Stanic; Tekpetey (64. Bile), Ivanov (64. Son), Vidal.

Young Boys: Keller; Andrews, Zoukrou, Benito, Hadjam; Males (35. Fassnacht), Raveloson, Fernandes (86. Pech), Monteiro (78. Cordova); Bedia (86. Tsimba), Gigovic (78. Lauper).

Bemerkungen: Verwarnungen: 62. Vidal. 92. Tsimba. 95. Fassnacht.