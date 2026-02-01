  1. Privatkunden
Young Boys – Zürich 3:0 YB mit deutlichem Lebenszeichen

SDA

1.2.2026 - 18:46

Die Young Boys feiern gegen Zürich einen souveränen Sieg
Die Young Boys feiern gegen Zürich einen souveränen Sieg
Keystone

Die Young Boys kehren in der Super League nach vier Niederlagen zum Siegen zurück. Sie gewinnen gegen Zürich vor heimischem Publikum 3:0.

Keystone-SDA

01.02.2026, 18:46

01.02.2026, 18:51

Seit die höchste Schweizer Liga Super League heisst, was seit der Saison 2003/04 der Fall ist, war es das erste Mal, dass YB vier Partien in Serie verlor. Am Donnerstag kassierten die Berner in der Europa League in Stuttgart in der 90. Minute das 2:3, womit sie ausgeschieden waren. Gegen Zürich zeigten sie sich von den vielen Nackenschlägen gut erholt.

Joel Monteiro brachte die Young Boys bereits in der 4. Minute in Führung. Er traf nach einem Querpass von Alan Virginius vom Penaltypunkt aus. Zwar war der Zürcher Goalie Silas Huber machtlos, dennoch hätte sein Profi-Debüt für ihn kaum unglücklicher verlaufen können. Der 20-Jährige erhielt erstmals den Vorzug gegenüber Yanick Brecher, weil der Captain der Zürcher zuletzt nicht wie gewünscht gespielt hatte und Trainer Dennis Hediger ein Zeichen setzen wollte.

Eine Reaktion der Gäste nach dem frühen 0:1 blieb jedoch weitgehend aus. Im Gegenteil: YB erhöhte dank Toren des eingewechselten Christian Fassnacht (80.) und Armin Gigovic (84.) noch auf 3:0. Den Assist zum letzten Tor gab Monteiro. Die Berner kassierten zum fünften Mal in dieser Saison kein Tor, nachdem sie in den vorangegangenen vier Partien 16 Gegentreffer erhalten hatten.

Derweil blieben die neuntplatzierten Zürcher im sechsten Spiel hintereinander sieglos. Sie haben nun einen Rückstand von sieben Punkten auf den 6. Platz (YB) und müssen sich nun wohl eher nach hinten orientieren.

Telegramm:

Young Boys – Zürich 3:0 (1:0)

26'356 Zuschauer. – SR Schnyder. – Tore: 4. Monteiro (Virginius) 1:0. 80. Fassnacht (Males) 2:0. 83. Gigovic (Monteiro) 3:0.

Young Boys: Keller; Janko, Wüthrich, Lauper, Benito; Gigovic (85. Raveloson), Fernandes; Virginius (66. Fassnacht), Sanches (85. Zoukrou), Monteiro; Bedia (66. Córdova; 71. Males).

Zürich: Huber; Kamberi, Ihendu, Vujevic (46. Reichmuth); Kablan (85. Bangoura), Tsawa (72. Di Giusto), Palacio, Comenencia; Krasniqi (61. Emmanuel); Reverson (85. Nvendo), Kény.

Bemerkungen: Verwarnungen: 46. Ihendu, 53. Kény.

