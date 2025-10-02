Joël Monteiro trifft in Bukarest doppelt Keystone

Wie ausgewechselt treten die Young Boys am Donnerstagabend beim den FCSB Bukarest an. Von den Unsicherheiten der vergangenen Partien ist beim 2:0-Sieg nichts mehr zu sehen.

Keystone-SDA SDA

Die Berner wollten die 1:4-Klatsche gegen Panathinaikos Athen zum Auftakt der Europa League vergessen machen und legten in Bukarest mit einer Druckphase los. Diese wurde schnell von Erfolg gekrönt. Joël Monteiro liess die Berner schon in der 11. Minute jubeln.

Am Ursprung der 1:0-Führung stand Saidy Janko. Der Verteidiger brachte den Ball von der rechten Seite flach in den Strafraum. Dort stand Monteiro goldrichtig und traf souverän ins untere linke Eck. Auch den zweiten Treffer erzielte der 26-Jährige, der von Murat Yakin nicht für die nächsten Länderspiele aufgeboten wurde. Eiskalt konterte er die Gastgeber aus und schob diesmal in die andere Ecke.

Für Monteiro waren es die ersten Pflichtspieltreffer seit Februar. Seine Vertragsverlängerung bis Sommer 2027, die YB erst vor wenigen Tagen verkündete, scheint ihm also neuen Auftrieb verleiht zu haben.

In der zweiten Halbzeit zeigte sich dann ein ähnliches Bild wie in der ersten. Die Berner spielten überlegen und liessen vor dem eigenen Tor wenig zu. So können die Spieler von Trainer Giorgio Contini die ersten drei Punkte in der Europa-League-Ligaphase mit nach Bern nehmen. Weiter geht es für YB am 23. Oktober zuhause gegen den bulgarischen Klub Ludogorez.

Telegramm:

FCSB Bukarest – Young Boys 0:2 (0:2).

25'000 Zuschauer. – SR Al-Hakim (SWE). – Tore: 11. Monteiro 0:1. 36. Monteiro 0:2.

FCSB Bukarest: Tarnovanu; Cretu, Ngezana, Popescu, Pantea; Alhassan, Edjouma (13. Tanase); Miculescu (46. Cisotti), Popescu (59. Politic), Thiam (46. Olaru); Alibec (46. Birligea).

Young Boys: Keller; Janko, Lauper (87. Zoukrou), Benito, Hadjam; Males (69. Fassnacht), Raveloson (70. Pech), Fernandes, Monteiro (87. Tsimba); Bedia (62. Cordova), Gigovic.

Bemerkungen: Verwarnungen: 34. Monteiro. 59. Raveloson. 69. Politic. 82. Hadjam.