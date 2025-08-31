YB-Trainer Giorgio Contini bekommt Verstärkung für die rechte Seite Keystone

Die Young Boys verpflichten den englischen U20-Nationalspieler Ryan Andrews.

Keystone-SDA SDA

Der 21-jährige Rechtsverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2029, teilen die Berner mit. Andrews hat für seinen Stammklub Watford 87 Spiele in der zweithöchsten englischen Liga bestritten.

«Wir sind überzeugt, dass er noch nicht am Ende seiner persönlichen Entwicklung angelangt und er bei uns am richtigen Ort ist, um seine nächsten Karriereschritte zu machen», lässt sich Christoph Spycher, der Chief Sports von YB, in der Medienmitteilung zitieren.