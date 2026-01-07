  1. Privatkunden
Women's Super League YB verpflichtet Ramona Bachmann

SDA

7.1.2026 - 18:51

Ramona Bachmann kehrt in die Schweiz zurück
Ramona Bachmann kehrt in die Schweiz zurück
Keystone

Die YB Frauen bekommen namhafte Verstärkung. Die dreifache Schweizer Fussballerin des Jahres Ramona Bachmann wechselt zum Schweizer Meister.

Keystone-SDA

07.01.2026, 18:51

07.01.2026, 18:54

Die 35-jährige Stürmerin, die einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat, erholt sich derzeit noch von einem Kreuzbandriss, den sie sich im letzten Juni im EM-Trainingscamp mit dem Schweizer Nationalteam zugezogen hat. Bei gutem Heilungsverlauf dürfte die 153-fache Internationale, die für die Schweiz 60 Tore erzielt hat, im Frühling ihr Debüt für YB geben, schreibt der Klub in einer Mitteilung.

Letztmals spielte Bachmann in der Saison 2006/2007 in der Schweiz für den FC Luzern (damals LUwin.ch). Danach stand sie in Schweden (Umea und Rosengard), Deutschland (Wolfsburg), England (Chelsea), Frankreich (Paris Saint-Germain) und den USA (Atlanta und Houston Dash) unter Vertrag. Houston verliess sie im letzten September vorzeitig. Seither war sie ohne Klub.

Beim von Imke Wübbenhorst trainierten YB wird Bachmann, die in Schweden, Deutschland und England insgesamt achtmal Meisterin wurde, auch Erfahrungen in anderen Bereichen sammeln, wie etwa Nachwuchsförderung und Sportassistenz.

