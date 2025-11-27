  1. Privatkunden
Europa League YBs Endspurt gegen Aston Villa nicht belohnt

SDA

27.11.2025 - 21:02

YBs Endspurt gegen Aston Villa nicht belohnt - Gallery
Die Young Boys, hier mit Sandro Lauper, gehen beim Gastspiel in Birmingham leer aus

Die Young Boys, hier mit Sandro Lauper, gehen beim Gastspiel in Birmingham leer aus

Bild: Keystone

Doppeltorschütze Donyell Malen, der aus dem YB-Zuschauerblock mit Bierbechern beworfen wird, lässt sich von seinen Mitspielern feiern

Doppeltorschütze Donyell Malen, der aus dem YB-Zuschauerblock mit Bierbechern beworfen wird, lässt sich von seinen Mitspielern feiern

Bild: Keystone

YB-Spieler versuchen ihre mitgereisten Anhänger nach den Becherwürfen zu beruhigen

YB-Spieler versuchen ihre mitgereisten Anhänger nach den Becherwürfen zu beruhigen

Bild: Keystone

Das Sicherheitspersonal im Stadion versucht wieder Ordnung herzustellen

Das Sicherheitspersonal im Stadion versucht wieder Ordnung herzustellen

Bild: Keystone

Ein YB-Anhänger wird während des Spiels aus dem Stadion

Ein YB-Anhänger wird während des Spiels aus dem Stadion

Bild: Keystone

Keine Punkte für YB-Trainer Gerardo Seoane und sein Team

Keine Punkte für YB-Trainer Gerardo Seoane und sein Team

Bild: Keystone

YBs Endspurt gegen Aston Villa nicht belohnt - Gallery
YBs Endspurt gegen Aston Villa nicht belohnt - Gallery. Die Young Boys, hier mit Sandro Lauper, gehen beim Gastspiel in Birmingham leer aus

Die Young Boys, hier mit Sandro Lauper, gehen beim Gastspiel in Birmingham leer aus

Bild: Keystone

YBs Endspurt gegen Aston Villa nicht belohnt - Gallery. Doppeltorschütze Donyell Malen, der aus dem YB-Zuschauerblock mit Bierbechern beworfen wird, lässt sich von seinen Mitspielern feiern

Doppeltorschütze Donyell Malen, der aus dem YB-Zuschauerblock mit Bierbechern beworfen wird, lässt sich von seinen Mitspielern feiern

Bild: Keystone

YBs Endspurt gegen Aston Villa nicht belohnt - Gallery. YB-Spieler versuchen ihre mitgereisten Anhänger nach den Becherwürfen zu beruhigen

YB-Spieler versuchen ihre mitgereisten Anhänger nach den Becherwürfen zu beruhigen

Bild: Keystone

YBs Endspurt gegen Aston Villa nicht belohnt - Gallery. Das Sicherheitspersonal im Stadion versucht wieder Ordnung herzustellen

Das Sicherheitspersonal im Stadion versucht wieder Ordnung herzustellen

Bild: Keystone

YBs Endspurt gegen Aston Villa nicht belohnt - Gallery. Ein YB-Anhänger wird während des Spiels aus dem Stadion

Ein YB-Anhänger wird während des Spiels aus dem Stadion

Bild: Keystone

YBs Endspurt gegen Aston Villa nicht belohnt - Gallery. Keine Punkte für YB-Trainer Gerardo Seoane und sein Team

Keine Punkte für YB-Trainer Gerardo Seoane und sein Team

Bild: Keystone

Die Young Boys können den Favoriten Aston Villa nicht ärgern. Der Klub aus der englischen Premier League ist in der 5. Runde der Europa League klar besser und gewinnt 2:1.

Keystone-SDA

27.11.2025, 21:02

27.11.2025, 21:05

Der niederländische Internationale Donyell Malen war im Villa Park in Birmingham die grosse Figur. Er tat dem Gast aus Bern weh, und musste dafür leiden. Nach seinem Kopfballtor zum 1:0 jubelte Malen vor der Fankurve der YB-Fans und wurde dafür mit Bierbechern eingedeckt. Kurz vor der Pause doppelte er, mittlerweile leicht an der Stirn blutend, nach und sorgte für klare Verhältnisse.

YB tat sich gegen den Vierten der Premier League sehr schwer, offensiv in Erscheinung zu treten. Erst in der Schlussphase, als Aston Villa deutlich zurücksteckte, kam man besser ins Spiel. Das 1:2 durch Joël Monteiro fiel erst in der Nachspielzeit und damit zu spät.

Eingeläutet hatte das Team von Gerardo Seoane seinen Endspurt 20 Minuten vor Schluss. Chris Bedia schloss eine wunderbare Kombination ab, der Treffer wurde allerdings wegen einer knappen Offsideposition nicht anerkannt. So fehlte am Ende doch einiges für die grosse Wende.

Bis weit in die zweite Halbzeit konnten die Young Boys, die ohne den gesperrten Armin Gigovic sowie die verletzten Edimilson Fernandes und Ebrima Colley antreten mussten, den argentinischen Weltmeistergoalie Emiliano Martinez kaum ins Schwitzen bringen. Nach der dritten Niederlage im fünften Spiel der Ligaphase wird es nun eng mit der Qualifikation für die Sechzehntelfinals.

In zwei Wochen ist zuhause gegen Lille ein Sieg schon fast Pflicht.

Telegramm:

Aston Villa – Young Boys 2:1 (2:0)

32'158 Zuschauer. – SR Kabakov (BUL). – Tore: 27. Malen 1:0. 42. Malen 2:0. 91. Monteiro 2:1.

Aston Villa: Martinez; Bogarde, Lindelöf, Torres (60. Konsa), Maatsen; Sancho, Onana (80. Kamara), Tielemans (60. Watkins), Guessand; Malen (60. Barkley), Rogers (60. Buendia).

Young Boys: Keller; Janko, Zoukrou (84. Wüthrich), Benito, Hadjam; Raveloson (64. Sanches), Lauper; Males (64. Virginius), Pech, Fassnacht (70. Monteiro); Cordova (70. Bedia).

Bemerkungen: YB ohne Gigovic (gesperrt), Colley, Fernandes und Conte (verletzt). Verwarnungen: 48. Lauper. 62. Onana. 98. Maatsen.

Odermatt verdirbt Österreichern Dreifach-Sieg – Rogentin und von Allmen in den Top-10
Die Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock
Monteiros Anschlusstreffer kommt zu spät: YB unterliegt Aston Villa nach Fan-Chaos 1:2

Monteiro verkürzt kurz vor Schluss für YB

Monteiro verkürzt kurz vor Schluss für YB

27.11.2025

Porto – Nizza 3:0

Porto – Nizza 3:0

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Bedia trifft zum 1:2 – aber das Tor zählt nicht

Bedia trifft zum 1:2 – aber das Tor zählt nicht

27.11.2025

Monteiro verkürzt kurz vor Schluss für YB

Monteiro verkürzt kurz vor Schluss für YB

Porto – Nizza 3:0

Porto – Nizza 3:0

Bedia trifft zum 1:2 – aber das Tor zählt nicht

Bedia trifft zum 1:2 – aber das Tor zählt nicht

U17-WM. Österreichs Junioren verpassen die Krönung

U17-WMÖsterreichs Junioren verpassen die Krönung

Eike Immel wird 65. Heute lebt der einstige Fussball-Millionär von 563 Euro Sozialhilfe

Eike Immel wird 65Heute lebt der einstige Fussball-Millionär von 563 Euro Sozialhilfe

«Equipe braucht neue Impulse». Sascha Stauch nicht mehr Trainer der U21-Nati

«Equipe braucht neue Impulse»Sascha Stauch nicht mehr Trainer der U21-Nati