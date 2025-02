Joel Monteiro erlöste die Young Boys mit dem frühen 1:0 in Lausanne Keystone

Die Young Boys können auch unter Trainer Giorgio Contini treffen. Leader Lugano gewinnt in der 21. Runde in der Super League in extremis.

Keystone-SDA, jos, sda SDA

In den ersten vier Partien mit Contini an der Seitenlinie, zwei davon in der Champions League, blieb YB jeweils torlos. In Lausanne war Joël Monteiro bereits nach wenigen Sekunden erfolgreich, Filip Ugrinic erhöhte in der 12. Minute per Penalty auf 2:0. Lausanne-Sport, das zuvor sechs Heimspiele in Folge kein Gegentor kassiert hatte, gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Morgan Poaty (61.).

Zwar kassierte Lugano im Heimspiel gegen Sion in der 88. Minute durch ein Tor von Dejan Sorgic den Ausgleich zum 2:2, nachdem die Tessiner zuvor ein 0:1 (15.) in ein 2:1 (82.) gedreht hatten. Dennoch jubelten am Ende die Gastgeber, traf doch Anto Grgic in der 94. Minute vom Penaltypunkt aus zum 3:2. Schon am Wochenende zuvor hatte Lugano beim 3:2 in Winterthur in der Nachspielzeit das Siegtor erzielt.

Resultate und Rangliste:

Super League. 21. Runde. Samstag: Lugano – Sion 3:2 (1:1). Lausanne-Sport – Young Boys 1:2 (0:2). Servette – Grasshoppers 20.30. – Sonntag: Luzern – St. Gallen 14.15. Yverdon – Winterthur 16.30. Zürich – Basel 16.30.

Rangliste: 1. Lugano 21/38 (38:30). 2. Basel 20/34 (46:22). 3. Luzern 20/33 (36:31). 4. Servette 20/31 (30:28). 5. Lausanne-Sport 21/31 (34:27). 6. Zürich 20/30 (26:28). 7. St. Gallen 20/29 (33:26). 8. Young Boys 21/28 (27:30). 9. Sion 21/26 (28:29). 10. Grasshoppers 20/19 (18:27). 11. Yverdon 20/18 (16:29). 12. Winterthur 20/14 (18:43).