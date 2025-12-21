  1. Privatkunden
Super League Young Boys von der Rolle, Luzern zurück in der Spur

SDA

21.12.2025 - 18:30

Renato Steffen bejubelt sein 2:0 gegen Ex-Klub YB mit einer provokanten Geste
Renato Steffen bejubelt sein 2:0 gegen Ex-Klub YB mit einer provokanten Geste
Keystone

Die Young Boys gehen mit einer weiteren Niederlage in die Winterpause. Vier Tage nach dem 2:6 gegen die Grasshoppers setzt es ein 0:3 in Lugano ab. Luzern findet in Lausanne zum Siegen zurück (4:0).

Keystone-SDA

21.12.2025, 18:30

21.12.2025, 19:44

Kevin Behrens, Renato Steffen und Georgios Koutsias trafen für die auf den 3. Platz vorgerückten Luganesi und fügten den Young Boys die dritte Niederlage im vierten Meisterschaftsspiel im Dezember zu. Wegen einer Roten Karte gegen Saidy Janko spielten die Gäste aus Bern in der letzten halben Stunde in Unterzahl.

Luganos Rückstand zum FC St. Gallen im 2. Rang beträgt weiterhin vier Punkte. Die Ostschweizer gaben sich bei den Grasshoppers keine Blösse. Hugo Vandermersch erzielte den entscheidenden Treffer zum 2:1-Auswärtssieg zu Beginn der zweiten Halbzeit.

Der FC Luzern fand nach vier Niederlagen zum Siegen zurück. Die Mannschaft von Trainer Mario Frick gewann bei Lausanne-Sport dank Toren von Kevin Spadanuda, Lucas Ferreira und Lars Villiger (2) in der zweiten Halbzeit 4:0 und zog nach Punkten mit den achtplatzierten Waadtländern gleich. Luzerns letzter Sieg datierte vom 2. November. Zwischen dem 6:0 gegen GC und dem 4:0 in Lausanne lagen fünf Niederlagen und ein Remis.

Bereits am Samstag hatte sich der FC Thun mit Toren vom 0:2 zum 4:2 gegen den FC Zürich zum Wintermeister gekürt. Basel und Servette teilten im St.-Jakob-Park die Punkte (1:1), die Partie Sion – Winterthur wurde wegen acht Krankheitsfällen beim FC Winterthur verschoben.

Resultate und Rangliste:

Resultate. Sonntag: Lausanne-Sport – Luzern 0:4 (0:0). Grasshoppers – St. Gallen 1:2 (1:1). Lugano – Young Boys 3:0 (1:0). – Samstag: Sion – Winterthur 18.00 (verschoben). Thun – Zürich 4:2 (0:2). Basel – Servette 1:1 (0:1).

Rangliste: 1. Thun 19/40 (39:23). 2. St. Gallen 19/37 (38:22). 3. Lugano 19/33 (28:23). 4. Basel 19/32 (28:20). 5. Young Boys 19/29 (38:38). 6. Sion 18/27 (27:23). 7. Zürich 19/24 (28:35). 8. Lausanne-Sport 18/21 (27:27). 9. Luzern 19/21 (35:35). 10. Servette 18/20 (30:36). 11. Grasshoppers 19/17 (26:35). 12. Winterthur 18/10 (23:50).

