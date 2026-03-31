Denis Zakaria steht gegen Norwegen in der Startaufstellung der Schweiz Keystone

Murat Yakin nimmt im zweiten Testspiel des WM-Jahrs einige Änderungen vor. Gegen Norwegen spielt Denis Zakaria in der Verteidigung, Granit Xhaka fehlt auf der Spielerliste.

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Die elf Schweizer, die gegen Norwegen beginnen, sind bekannt. Bei ihren Positionen muss auch etwas gemutmasst werden. Es dürfte zur erwarteten Umstellung auf eine Dreierabwehr kommen. Neben Zakaria, der bei Monaco zuletzt mehrmals in einer Dreierabwehr agierte, stehen auch Manuel Akanji und Nico Elvedi in der Startaufstellung.

Im Mittelfeld ist zu erwarten, dass Ardon Jashari und Remo Freuler das Zentrum bilden, während Fabian Rieder und Michel Aebischer die Positionen auf den Aussenseiten einnehmen. Im Angriff stünden dann wie gewohnt Dan Ndoye, Breel Embolo und Ruben Vargas. Goalie ist Yvon Mvogo.

Sicher zu keinem Einsatz kommen Granit Xhaka und Noah Okafor, die im Aufgebot fehlen. «Beide kommen aus einer Verletzung, und es handelt sich um eine Vorsichtsmassnahme», lässt der Verband verlauten. Der Entscheid sei in Absprache zwischen den Spielern und dem Trainerstaff getroffen worden.

Norwegen, das sich erstmals seit 1998 wieder für eine WM-Endrunde qualifiziert hat, startet mit Superstar Erling Haaland. Der Stürmer von Manchester City wird von Alexander Sörloth (Atlético Madrid) und Antonio Nusa (RB Leipzig) unterstützt. Es kommt also einiges auf die Schweizer Defensiv zu.

Es ist die 20. Begegnung der beiden Nationalteams. Bisher hat die Schweiz sechsmal gewonnen, Norwegen achtmal. Das letzte Aufeinandertreffen fand im September 2013 ebenfalls im Ullevaal-Stadion statt, als sich die Schweizer mit 2:0 durchsetzten. Die Partie, in der es für beide Seiten darum geht, im Hinblick auf die WM wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, wird um 18.00 Uhr angepfiffen.

Die Aufstellung der Schweiz: Mvogo; Zakaria, Akanji, Elvedi; Rieder, Jashari, Freuler, Aebischer; Ndoye, Embolo, Vargas.

Die Aufstellung von Norwegen: Nyland; Pedersen, Ajer, Östigard, Björkan; Thorstvedt, Berge, Thorsby; Sörloth, Haaland, Nusa.