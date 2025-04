Getafe – Real Madrid 0:1 LALIGA // 33. Runde // Saison 24/25 23.04.2025

Real Madrid bleibt im Titelrennen am FC Barcelona dran. Die Madrilenen zittern sich beim Vorortsklub Getafe dank eines sehenswerten Treffers von Arda Güler (21.) zu einem knappen 1:0-Sieg.

Damit liegt Real Madrid fünf Runden vor Schluss weiterhin vier Punkte hinter dem Tabellenersten FC Barcelona zurück. Am Samstag kommt es im Cupfinal in Sevilla zum Clasico. In der Meisterschaft steht am 11. Mai ebenfalls noch ein Duell der beiden Erzrivalen auf dem Programm.