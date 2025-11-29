  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Zürich – GC 1:0 Zürich – GC: FCZ gelingt Revanche

SDA

29.11.2025 - 20:18

Nach dem 292. Derby zwischen Zürich und GC gab es noch unschöne Szenen
Nach dem 292. Derby zwischen Zürich und GC gab es noch unschöne Szenen
Keystone

Der FC Zürich gewinnt das 292. Derby gegen die Grasshoppers mit 1:0 und revanchiert sich für die 0:3-Niederlage im ersten Saisonduell.

Keystone-SDA

29.11.2025, 20:18

Das einzige Tor in einer umkämpften Partie erzielte Lindrit Kamberi in der 20. Minute mit seinem ersten Saisontreffer. Der Verteidiger war nach einem kurz ausgeführten Eckball und einer Flanke von Jahnoah Markelo erfolgreich. Er nahm den Ball im Strafraum mit dem Oberschenkel kurz an und liess GC-Goalie Justin Hammel keine Chance. Kamberi erzielte damit sein drittes Tor gegen GC; gegen kein anderes Team in der Super League traf er so oft. Der FCZ ging zum ersten Mal seit dem 13. September und dem 2:1-Sieg gegen Servette in der Super League wieder mit 1:0 in Führung.

Die ersatzgeschwächten Grasshoppers kassierten bereits den 15. Gegentreffer nach einem Standard in der laufenden Meisterschaft. Ein Unentschieden zur Pause wäre gerechter gewesen, hatten doch die Gäste einige gute Chancen – drei davon vergab Nikolas Muci. Zudem wurde in der fünften Minute ein Tor von Abdoulaye Diaby wegen Offside aberkannt.

Was die beiden Teams den Fans dann in der zweiten Halbzeit boten, war wenig erwärmend. Der FCZ hatte alles im Griff und liess zum ersten Mal in dieser Saison kein Gegentor zu. Dass GC keine Reaktion gelang, erstaunte wenig, holte doch der Rekordmeister in dieser Saison nur einen Punkt nach einem Rückstand. Nach dem Abpfiff kam es noch zu unschönen Szenen: Die beiden Mannschaften gerieten aneinander, es entstand eine grössere Rudelbildung. Schiedsrichter Urs Schnyder zeigte den FCZ-Spielern Livano Comenencia und Markelo noch die Rote Karte.

Für den FCZ war es der fünfte Sieg in den letzten sechs Heimspielen gegen GC – bei einem Unentschieden.

Telegramm:

Zürich – Grasshoppers 1:0 (1:0)

17'181 Zuschauer. – SR Schnyder. – Tor: 20. Kamberi (Markelo) 1:0.

Zürich: Brecher; Kamberi, Vujevic, Gómez, Comenencia; Zuber, Tsawa (46. Bangoura), Reichmuth; Markelo (91. Tchamda), Kény (79. Phaëton), Reverson (61. Odera).

Grasshoppers: Hammel; Abels, Diaby, Hassane (90. Kabashi); S. Krasniqi (70. Giandomenico), Zvonarek, Meyer, Ullmann; Diarrassouba (58. Plange), Muci, Jensen.

Meistgelesen

Copper Mountain, CO
Vermisste österreichische Influencerin ist tot
Kasami trifft mit Freistoss-Hammer für Winterthur – Ferreira gleicht per Kopf aus

Videos aus dem Ressort

Zürich – GC 1:0

Zürich – GC 1:0

Super League | 15. Runde | Saison 25/26

29.11.2025

Wil – Stade-Lausanne 0:0

Wil – Stade-Lausanne 0:0

Challenge League | 15. Runde | Saison 25/26

29.11.2025

Lugano – Sion 1:1

Lugano – Sion 1:1

Super League | 15. Runde | Saison 25/26

29.11.2025

Zürich – GC 1:0

Zürich – GC 1:0

Wil – Stade-Lausanne 0:0

Wil – Stade-Lausanne 0:0

Lugano – Sion 1:1

Lugano – Sion 1:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Erster Treffer für neuen Klub. Torpremiere für Andi Zeqiri in Polen

Erster Treffer für neuen KlubTorpremiere für Andi Zeqiri in Polen

Beste Aussicht. Nati-Fan Markus kann Wälti, Schertenleib & Co. vom Hotelzimmer aus anfeuern

Beste AussichtNati-Fan Markus kann Wälti, Schertenleib & Co. vom Hotelzimmer aus anfeuern

Xhaka, Wälti und Co.. Das sind die Nominierten für die Swiss Football Night 2025

Xhaka, Wälti und Co.Das sind die Nominierten für die Swiss Football Night 2025