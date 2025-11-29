Nach dem 292. Derby zwischen Zürich und GC gab es noch unschöne Szenen Keystone

Der FC Zürich gewinnt das 292. Derby gegen die Grasshoppers mit 1:0 und revanchiert sich für die 0:3-Niederlage im ersten Saisonduell.

Keystone-SDA SDA

Das einzige Tor in einer umkämpften Partie erzielte Lindrit Kamberi in der 20. Minute mit seinem ersten Saisontreffer. Der Verteidiger war nach einem kurz ausgeführten Eckball und einer Flanke von Jahnoah Markelo erfolgreich. Er nahm den Ball im Strafraum mit dem Oberschenkel kurz an und liess GC-Goalie Justin Hammel keine Chance. Kamberi erzielte damit sein drittes Tor gegen GC; gegen kein anderes Team in der Super League traf er so oft. Der FCZ ging zum ersten Mal seit dem 13. September und dem 2:1-Sieg gegen Servette in der Super League wieder mit 1:0 in Führung.

Die ersatzgeschwächten Grasshoppers kassierten bereits den 15. Gegentreffer nach einem Standard in der laufenden Meisterschaft. Ein Unentschieden zur Pause wäre gerechter gewesen, hatten doch die Gäste einige gute Chancen – drei davon vergab Nikolas Muci. Zudem wurde in der fünften Minute ein Tor von Abdoulaye Diaby wegen Offside aberkannt.

Was die beiden Teams den Fans dann in der zweiten Halbzeit boten, war wenig erwärmend. Der FCZ hatte alles im Griff und liess zum ersten Mal in dieser Saison kein Gegentor zu. Dass GC keine Reaktion gelang, erstaunte wenig, holte doch der Rekordmeister in dieser Saison nur einen Punkt nach einem Rückstand. Nach dem Abpfiff kam es noch zu unschönen Szenen: Die beiden Mannschaften gerieten aneinander, es entstand eine grössere Rudelbildung. Schiedsrichter Urs Schnyder zeigte den FCZ-Spielern Livano Comenencia und Markelo noch die Rote Karte.

Für den FCZ war es der fünfte Sieg in den letzten sechs Heimspielen gegen GC – bei einem Unentschieden.

Telegramm:

Zürich – Grasshoppers 1:0 (1:0)

17'181 Zuschauer. – SR Schnyder. – Tor: 20. Kamberi (Markelo) 1:0.

Zürich: Brecher; Kamberi, Vujevic, Gómez, Comenencia; Zuber, Tsawa (46. Bangoura), Reichmuth; Markelo (91. Tchamda), Kény (79. Phaëton), Reverson (61. Odera).

Grasshoppers: Hammel; Abels, Diaby, Hassane (90. Kabashi); S. Krasniqi (70. Giandomenico), Zvonarek, Meyer, Ullmann; Diarrassouba (58. Plange), Muci, Jensen.