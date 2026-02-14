  1. Privatkunden
Super League Zürich verliert deutlich, St. Gallen nur mit Remis

SDA

14.2.2026 - 20:02

Der FC Zürich war gegen die Luzerner im eigenen Stadion chancenlos
Der FC Zürich war gegen die Luzerner im eigenen Stadion chancenlos
Keystone

Zürich kassiert in der 25. Runde der Super League eine brutale Niederlage. Durch das 1:4 daheim gegen Luzern rutscht der FCZ auf den 9. Platz ab. Stadtrivale GC kommt zu einem 0:0 in St. Gallen.

Keystone-SDA

14.02.2026, 20:02

14.02.2026, 20:10

Matteo Di Giusto und Oscar Kabwit vor der Pause sowie Bung Freimann und Lucas Ferreira danach erzielten die Luzerner Treffer zum auch in dieser Höhe verdienten Erfolg. Die Zürcher schossen das 1:4 durch den jungen David Vujevic kurz vor Schluss, nachdem Bung Freimann wegen einer Notbremse vom Platz geflogen war.

Der FC St. Gallen könnte seinen Platz als erster Verfolger des Leaders Thun am Sonntag verlieren. Die Ostschweizer konnten ihre spielerische Überlegenheit gegen die Grasshoppers nicht in Tore ummünzen. Alessandro Vogt kam einem Treffer am nächsten, als er in der 41. Minute am Pfosten scheiterte.

Resultate und Tabelle:

Samstag: St. Gallen – Grasshoppers 0:0. Zürich – Luzern 1:4 (0:2). Young Boys – Winterthur 20.30. – Sonntag: Thun – Sion 14.00. Lausanne-Sport – Servette 16.30. Basel – Lugano 16.30.

1. Thun 24/55 (56:28). 2. St. Gallen 24/43 (45:30). 3. Lugano 24/42 (40:29). 4. Basel 24/39 (36:29). 5. Sion 24/37 (36:28). 6. Young Boys 24/33 (45:48). 7. Luzern 25/30 (48:47). 8. Lausanne-Sport 24/29 (35:37). 9. Zürich 25/28 (37:49). 10. Servette 24/26 (40:47). 11. Grasshoppers 25/21 (33:45). 12. Winterthur 23/14 (27:61).

