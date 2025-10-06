Alexander Zverev leidet auch in China Keystone

Alexander Zverev gelingt auch in Schanghai kein Befreiungsschlag. Die deutsche Weltnummer 3 scheidet am ATP-1000-Turnier in der chinesischen Millionenmetropole in der 3. Runde aus.

Keystone-SDA SDA

Bei schwülheissen Bedingungen unterlag Zverev dem ungesetzten Franzosen Arthur Rinderknech trotz Satzführung 6:4, 3:6, 2:6 und erlebte damit den nächsten Rückschlag in diesem für ihn enttäuschenden Tennisjahr. Nach 2:14 Stunden war die Niederlage des völlig entkräfteten 28-Jährigen besiegelt.

Zverev klagt seit Wochen über Rückenprobleme. Das frühe Aus in Schanghai war nicht die erste Enttäuschung in dieser Saison gegen Rinderknech. Schon in Wimbledon war er in der 1. Runde an der 30-jährigen Weltnummer 54 gescheitert. Im Nachgang sprach er damals offen über mentale Probleme.

Schanghai wäre für Zverev eine Chance gewesen: Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz verzichtete nach seinem Turniersieg in Tokio auf eine Teilnahme, Vorjahressieger Jannik Sinner musste am Sonntag gegen Tallon Griekspoor wegen Krämpfen aufgeben.