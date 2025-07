Nikolas Muci und die Grasshoppers ärgern sich Keystone

Zwei Luzerner Debütanten vermiesen den «neuen» Grasshoppers und Trainer Gerald Scheiblehner einen perfekten Einstand in die Super-League-Saison 2025/26. Der FCL gewinnt im Letzigrund 3:2.

Keystone-SDA SDA

Der aus der zweiten Mannschaft gekommene Portugiese Lucas Manuel Silva Ferreira entschied die Partie mit dem Siegtreffer in der 69. Minute. Der nach etwas mehr als einer Stunde 18-jährige Stürmer benötigte in einem ersten Super-League-Spiel nur sechs Minuten für seinen ersten Treffer.

Damit verpassten es die Grasshoppers, sich für eine vielversprechende Leistung zu belohnen. Zweimal waren sie in Führung gegangen; in der 5. Minute durch einen verwerteten Penalty des gefoulten Nikolas Muci, nach einer halben Stunde durch den sehenswerten ersten Treffer des auffälligen neuen Stürmers Luke Plange.

Dass es den Grasshoppers nicht zum Sieg reichte, lag primär an Abstimmungsschwierigkeiten in der Defensive. Das 1:1 fiel, als Kevin Spadanuda nach einem Abstoss von Pascal Loretz völlig frei Richtung Strafraum marschieren und Matteo Di Giusto bedienen konnte. Am Ende sorgten deshalb keine neuen GC-Spieler für die Differenz, sondern zwei Luzerner Debütanten.

Telegramm:

Grasshoppers – Luzern 2:3 (2:2)

6872 Zuschauer. – SR Kanagasingam. – Tore: 5. Muci (Penalty) 1:0. 16. Di Giusto (Spadanuda) 1:1. 31. Plange 2:1. 38. Grbic (Penalty) 2:2. 69. Lucas Ferreira (Di Giusto) 2:3.

Grasshoppers: Hammel; Bettkober (46. Paloschi), Decarli, Paskotsi (78. Abels); Arigoni, Abrashi, Hassane (63. Mantini), Stroscio (71. Giandomenico); Plange, Muci, Verón Lupi (70. Marques).

Luzern: Loretz; Britschgi (90. Ciganiks), Knezevic, Bajrami, Freimann (63. Abe); Dorn, Owusu; Von Moos (63. Lucas Ferreira), Di Giusto (82. Karweina), Spadanuda; Grbic (83. Vasovic).

Bemerkungen: Verwarnungen: 33. Bettkober, 37. Paskotsi, 96. Abrashi, 96. Karweina.