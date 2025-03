Xherdan Shaqiri liess auf die fünf Skorerpunkte beim ersten Saisonspiel in Winterthur (6:1) zwei weitere folgen Keystone

Der FC Basel kommt nach der Länderspiel-Pause zum wichtigen 2:0-Auswärtssieg in Winterthur. Xherdan Shaqiri ist mit einem Tor und einem Assist entscheidend.

Keystone-SDA SDA

Bis in die zweite Halbzeit prallten die Basler Angriffe in der ausverkauften Schützenwiese an der Winterthurer Abwehrmauer ab. FCW-Coach Uli Forte hatte sich für die rustikale Taktik entschieden, nachdem die ersten beiden Duelle der Zürcher gegen die Basler mit zwei Niederlagen und elf Gegentoren geendet hatten.

Die zuletzt schon gegen St. Gallen (4:0) und YB (1:0) beobachtete Winterthurer Defensivstärke vor eigenem Anhang hielt gegen Basel bis in die 49. Minute, bis Xherdan Shaqiri der Ball im gegnerischen Strafraum ideal vor die Füsse sprang. Das erste Gegentor nach 240 daheim unbeschadet überstandenen Minuten war nicht mehr zu verhindern. Die endgültige Entscheidung im dritten und voraussichtlich letzten Saisonduell zwischen den beiden Teams folgte in der 70. Minute, als Shaqiri seinem zehnten Tor auch noch den 13. Assist folgen liess. Bénie Traoré traf aus spitzem Winkel und zwischen den Beine von Goalie Stefanos Kapino zum 2:0.

Für Basel ist dieser Sieg besonders bedeutend, weil er eine sehr enttäuschende Phase von sechs Spielen mit nur einem Sieg beendet und den offensiven Worten von Trainer Fabio Celestini Taten folgen lässt. Im Hinblick auf das Meisterrennen hatte der Lausanner zehn Runden vor Schluss ungewohnt forsch von den Titelambitionen gesprochen und angekündigt: «Der Tank ist aufgefüllt. Wir werden voll angreifen.»

Telegramm:

Winterthur – Basel 0:2 (0:0)

8700 Zuschauer. – SR Fähndrich. – Tore: 49. Shaqiri (Rüegg) 0:1. 70. Traoré (Shaqiri) 0:2.

Winterthur: Kapino; Ulrich (88. Sahitaj), Arnold, Lüthi, Diaby; Cueni; Schneider (59. Lukembila), Zuffi (76. Jankewitz), Frei (58. Di Giusto), Burkart (77. Fofana); Gomis.

Basel: Hitz; Rüegg (61. Mendes), Adjetey, Vouilloz, Schmid; Avdullahu, Metinho (82. Romario Baro); Traoré (90. Leroy), Shaqiri, Otele (82. Kade); Kevin Carlos (82. Ajeti).

Bemerkungen: Verwarnungen: 45. Ulrich, 93. Diaby, 93. Shaqiri.