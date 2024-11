Ligaduell am Samstag, Cup-Achtelfinal am Dienstag: Derby-Tage in der Stadt Zürich Keystone

Der FC Zürich und die Grasshoppers bestreiten innert vier Tagen zwei Derbys.

SDA

Am Samstag (20.30 Uhr) duellieren sich die Zürcher Klubs in der 16. Runde der Super League, am Dienstag (20.00 Uhr) treffen sie in den Achtelfinals des Schweizer Cups erneut aufeinander.

Der FCZ will weiter an der Spitze mitmischen, GC könnte mit einem Sieg den FC Winterthur ans Tabellenende bugsieren, der am Sonntag Sion empfängt. Der FCZ hat vier der letzten fünf Derbys gewonnen, darunter das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison (2:1).

Wegen befürchteter Gewalt zwischen den verfeindeten Fangruppen ist die Zürcher Polizei mit einem Grossaufgebot im Einsatz. «Diese Ausgangslage birgt ein enormes Sicherheitsrisiko. Die Stadtpolizei Zürich hat entschieden, Besammlungen und Fanmärsche ab der Josefwiese nicht zu tolerieren», erklärte die Stadtpolizei im Vorfeld.

Das Spitzenspiel der 16. Runde ist jenes zwischen dem Tabellenvierten Servette und dem FC Lugano, der punktgleich mit Leader Basel auf Platz 2 steht. Basel empfängt am Samstag Lausanne-Sport, die Young Boys spielen am Sonntag zuhause gegen St. Gallen.

jos, sda