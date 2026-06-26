Une grande partie du cœur de Matías Vitkieviez est grenat. Le reste est d’un bleu céleste unique et incomparable. Le natif de Montevideo raconte, avec son inimitable accent chantant, ce que représente «la camiseta» de l’Uruguay et revient sur son match avec la Suisse contre l’Argentine de Lionel Messi il y a 14 ans.

Matías Vitkieviez compte une sélection avec la Nati, face à l’Argentine en 2012.

Mondial 2026 «Le Brésil est devenu ennuyeux» : le constat sans appel de Vitkieviez

Bonjour Mati. Comment vivez-vous ce Mondial, de manière générale ?

«Mal. Les horaires des matches en Amérique du Nord ne correspondent pas aux nôtres. On loupe plein de rencontres. Les seuls matches nocturnes pour lesquels je me suis levé sont ceux de l’Uruguay. Je vous avoue que le jour d’après, quand il faut aller bosser, ça pique.»

Et ça pique encore plus quand l’Uruguay rend des copies aussi décevantes…

«Ne m’en parlez pas. On dirait que les Uruguayens aiment souffrir…»

Parlons-en un peu tout de même. Quel est votre sentiment avant cette 3e journée décisive ?

«On a fait trop de cadeaux. Contre l’Arabie saoudite, on s’est regardés dans le blanc des yeux pendant toute la première mi-temps. À la pause, Bielsa a dû montrer les crocs parce que l’équipe a montré un autre visage après. Le nul est logique à la fin. Et contre le Cap-Vert, sur le premier but, Muslera demande un mur à trois, et vous n’avez que deux joueurs qui, en plus, se décollent et permettent à Pina de marquer trop facilement. Ensuite on égalise, on passe devant et c’est de nouveau une erreur qui permet aux Cap-Verdiens d’égaliser. Aujourd’hui encore, je me demande ce qu’a voulu faire Muslera sur le 2-2 de Varela.»

Ça valait vraiment la peine de rappeler Muslera, 40 ans, qui n’avait plus joué avec l’Uruguay depuis le dernier Mondial au Qatar ?

«C’était une énorme surprise que Bielsa l’appelle. Pour moi c’est un mec qui doit prendre ses responsabilités. Il avait été très bon contre l’Arabie saoudite. Parmi les leaders, j’attends aussi beaucoup de la part de Valverde qui a fait une grosse saison au Real, et de Bentancur, et d’Ugarte et de Darwin.»

Et ce soir il faut faire un résultat contre l’Espagne…

«Oui. Mais j’ai la sensation que l’Uruguay va se faire éliminer et rentrer à la maison avec tellement de regrets. En réalité, on mériterait cette élimination pour ne pas avoir gagné un seul match contre l’Arabie saoudite et le Cap-Vert. C’est la fin de l’ère Bielsa et je pense que ça fera du bien de changer d’entraîneur. Il y a des problèmes internes depuis longtemps dans l’équipe et les résultats dans ce Mondial sont la preuve que les gars ne sont pas impliqués. Quand je vois les performances de Valverde à Madrid et avec la Celeste, pour moi c’est l’exemple parfait.»

Quelle est la vraie force de l’Uruguay ?

«C’est le maillot. Sa couleur céleste, ce qu’il représente… l’histoire de la sélection en Coupe du monde, l’histoire du pays, de ses gens. Des gens passionnés par le football. Là-bas, pour certaines personnes, ce sport représente tout. Je dirais que notre force c’est le maillot et tous les gens qui sont représentés à travers lui.»

D’accord, mais ce ne sont pas ces gens qui jouent à la place des joueurs sur le terrain. Cette équipe ne manque-t-elle pas de profils comme ceux de Suarez, Cavani, Godin, Forlan, Lugano ?

«Je vous l’accorde. Elle manque de joueurs d’expérience au niveau mondial. Sans le genre de joueurs que vous avez mentionné, on va souffrir. Ce manque d’expérience pèsera lourd sur la balance.»

On a vu Godin, Suarez, Forlan souffrir en tribunes contre le Cap-Vert…

«Oui, comme tout le peuple uruguayen. Nous sommes des passionnés, je vous l’ai dit. On aime, on gagne, on souffre, on perd, on déteste avec passion. On fait tout avec passion.»

On fait le tour des équipes sud-américaines ?

«Je n’attends pas grand-chose du Brésil. Ce n’est plus l’équipe qui faisait peur à tout le monde autrefois, même si je la vois sortir de son groupe à la fin.»

Elle manque de ce «joga bonito» qu’on aimait tant. On n’a plus de fantaisie. Ses joueurs sont tous des stéréotypes : grands, costauds, rapides…

«C’est ça. Et ça rend le Brésil ennuyeux. On aime et on veut un Brésil imprévisible, joueur, technique. Tout ce qui fait du Brésil ce qu’il est. C’est d’ailleurs comme ça qu’il a construit sa légende et qu’il a gagné des titres.»

Les Colombiens sont convaincus qu’ils peuvent se hisser dans le dernier carré…

«C’est une super équipe. James est un peu vieux, il manque de compétition. Malgré cela, il arrivera à élever son niveau comme dans tous les grands tournois. Il reste un formidable artificier, même si je ne le vois pas faire le même grand tournoi qu’il avait fait en 2014. Et après vous avez Luis Diaz qui sort d’une saison stratosphérique. J’attends beaucoup de ces deux joueurs.»

L’Équateur prend peu de buts, mais marque très peu aussi…

«C’est une équipe très difficile à manœuvrer. Pratiquement tous les joueurs évoluent au-delà du pays et notamment en Europe. Les mecs sont des cracks : je pense à Pacho ou à Caicedo par exemple. L’attaque est aussi intéressante avec Valencia. C’est une équipe très physique, très puissante, très expérimentée, qui joue bien au foot, mais je t’avoue que je m’attendais à mieux quand je repense aux performances en qualifications pour ce Mondial.»

En effet, finir deuxième des qualifications derrière l’intouchable Argentine, avec seulement 2 défaites et 5 goals encaissés.

«Je te le dis sans détour : l’Équateur est la mauvaise surprise de ce Mondial. Je ne comprends pas comment une équipe capable de faire une qualification aussi exemplaire, puisse faire un début de Coupe du monde comme ça. Le coach est très critiqué dans ses choix. Après deux matches, la suite de la compétition pour l’Équateur ne tenait qu’à un fil.»

Et ce fil c’était l’Allemagne…

«Cette victoire contre les Allemands assure à l’Équateur une place parmi les meilleurs troisièmes. Elle va leur faire un bien fou. En plus les Allemands, même quand ils sont déjà qualifiés ils te rentrent dedans comme si c’était une finale. C’est une victoire super importante pour les Équatoriens. Maintenant c’est un nouveau tournoi qui commence pour eux.»

Un mot sur le Paraguay ?

«L’équipe la plus faible pour moi. C’est celle qui s’est qualifiée en dernier. Elle a de la peine à s’exprimer, elle prend beaucoup de buts. Elle en marque peu. Elle ne m’évoque rien de particulier. C’est la seule nation du continent sud-américain que je vois passer à la trappe.»

Quelle est l’équipe sud-américaine qui ira le plus loin dans le tournoi ?

«L’Argentine.»

Ah les champions du monde ! Nous y voilà. Vous voyez un «back to back» ?

«Tant qu’il y a Messi dans l’équipe, elle reste l’une des équipes favorites pour moi. En plus le mec a commencé de la meilleure de manières. Il a déjà marqué 5 buts en 2 matches, c’est lui qui a marqué tous les goals de l’Argentine jusqu’ici. Il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde. L’équipe est très soudée derrière son capitaine qui vit des moments super compliqués car son papa est très malade.»

C’est fou de voir que c’est presque le même groupe qu’au Qatar et que les joueurs ont encore tous la même faim de victoire.

«Je vois une équipe très soudée et plus motivée que jamais en effet. Peut-être même plus motivée qu’il y a quatre ans.»

Vous avez joué contre Messi. C’est votre seule sélection avec la Suisse, le 29 février 2012. Votre plus beau souvenir ?

«Le deuxième plus beau souvenir. Le premier restera toujours la saison et le match de la promotion avec Servette contre Bellinzone. Mais le deuxième plus beau, oui, inévitablement c’est avoir pu jouer avec la Nati contre l’Argentine de mon idole Lionel Messi. Un souvenir indélébile. Malheureusement je n’ai pas eu son maillot, mais Inler, le capitaine à l’époque, m’a offert le fanion de l’Argentine comme souvenir pour ma première sélection.»

En plus, il met un triplé. Au moment où vous entrez sur le terrain à la 86e minute il y a 1-1 et il marque deux fois. Et vous êtes aux premières loges.

«Alors ça ce n’est pas un bon souvenir car quand je rentre je veux faire la différence pour gagner le match. Malheureusement, Affolter a essayé de dribbler Messi, Agüero et Higuain. Il perd le ballon et ça fait 2-1. Après il y a le penalty du 3-1. Tu sais c’est d’ailleurs la première fois que Messi marquait un triplé avec l’Argentine. Mais je garde le souvenir d’avoir joué contre mon idole et il est vraiment impressionnant.»

De quoi vous souvenez-vous exactement si on se concentre uniquement sur Messi ?

«Je me rappelle qu’il est très costaud sur ses jambes et il est très large des épaules. Tu ne sais jamais s il va partir à droite ou à gauche. Et quand il part, il s’en va à une vitesse folle balle au pied…Pffff… impressionnant.»

Comment expliquez-vous les difficultés de certaines sélections sud-américaines ?

«Je crois qu’elles sont toutes arrivées avec un immense excès de confiance. Elles ont toutes été surprises par les petites nations qui ont su élever leur niveau de jeu pour cette compétition. Personnellement ça me fait énormément plaisir de voir des petites nations du foot : tout le monde pensait – moi le premier – qu’elles allaient prendre des raclées et ce n’est pas du tout les cas.»

Autre chose à dire sur cette Coupe du monde ?

«Oui. Je regrette tous ces soucis de visas. L’Uruguay, par exemple, n’a pas pu entrer aux Etats-Unis. Il a fallu s’arrêter au Mexique d’abord. Ça n’aide pas à bien se préparer. Et puis il y avait eu cet arbitre somalien aussi, qui a dû rentrer chez lui. Je m’attendais à ce que la FIFA réagisse et qu’elle gère ce genre de cas pour que tout le monde soit traité de la même manière. Et accessoirement, je soulignerais aussi le fait que tous les stades ne sont pas équipés de climatisation. Donc certaines équipes peuvent jouer dans de meilleures conditions que d’autres. Je trouve cela inéquitable.»

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