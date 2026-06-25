La Cour suprême américaine, majoritairement conservatrice, a invalidé jeudi une loi de l'Etat d'Hawaï interdisant aux détenteurs d'armes dissimulées de pénétrer sur des propriétés privées sans l'autorisation expresse du propriétaire.

La Cour se montre depuis des années très soucieuse du respect du Deuxième amendement de la Constitution garantissant le droit au port d'arme (photo d'ilustration, archives).

La Cour a ainsi proclamé en juin 2022 le droit des citoyens à porter une arme hors de chez eux, expliquant qu'elle n'autoriserait désormais que des exceptions «raisonnables» au Deuxième amendement, notamment dans les «lieux sensibles».

A charge pour les tribunaux de déterminer la conformité de ces restrictions avec des précédents dans «l'histoire et les traditions des Etats-Unis» entre la fin du XVIIIe siècle et celle du XIXe.

En l'espèce, Hawaï, comme quatre autres Etats démocrates, a adopté en 2023, à la suite de cette décision, une loi exigeant le consentement explicite des propriétaires pour pouvoir entrer avec une arme dissimulée sur une propriété privée ouverte au public. Il peut s'agir notamment de magasins, de bars et restaurants, ou encore de stations-service.

«La conséquence de cette nouvelle règle est d'imposer de sévères restrictions aux activités quotidiennes d'habitants qui ont rempli les exigences rigoureuses de l'Etat pour la délivrance d'un permis de port d'arme», a écrit l'un des six juges conservateurs, Samuel Alito, dans l'arrêt rédigé au nom des la majorité de la Cour.

«Cette réglementation entrave ce que protège le Deuxième amendement : le droit des Américains à porter des armes pour leur propre défense», a-t-il ajouté, concluant à l'inconstitutionnalité de cette loi.

Les trois juges progressistes ont manifesté leur désaccord avec cette décision, qui devrait affecter les quatre autres Etats ayant adopté des réglementations similaires.