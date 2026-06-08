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Weltrekord-Versuch 429 Charlie Chaplins sorgen in der Waadt für einmalige Bilder

Christian Thumshirn

8.6.2026

Weltrekord-Versuch – 429 Charlie Chaplins sorgen in der Waadt für einmalige Bilder

Weltrekord-Versuch – 429 Charlie Chaplins sorgen in der Waadt für einmalige Bilder

n der Waadt schlüpfen Fans des Stummfilmstars in Melone, Schnurrbart und Gehrock. Die skurrilen Bilder zeigen, wie ein Filmidol auch fast 50 Jahre nach seinem Tod Menschen aus aller Welt zusammenbringt.

08.06.2026

In der Waadt schlüpfen Fans des Stummfilmstars in Melone, Schnurrbart und Gehrock. Die skurrilen Bilder zeigen, wie ein Filmidol auch fast 50 Jahre nach seinem Tod Menschen aus aller Welt zusammenbringt.

Christian Thumshirn

08.06.2026, 20:22

«Seine Filme brauchen keine Übersetzung», sagt Olivia Baliguet von Chaplin's World. Das Museum befindet sich auf Chaplins ehemaligem Anwesen in Corsier-sur-Vevey und widmet sich Leben und Werk der Filmlegende. Zum zehnjährigen Bestehen versammelten sich dort mehr als 400 Fans des Stummfilmstars – genau an jenem Ort, an dem Chaplin seine letzten 25 Lebensjahre verbrachte.

Mehr als nur ein Rekordversuch

Zwar hofften die Organisatoren auf einen neuen Weltrekord für das grösste Treffen von Chaplin-Doppelgängern. Mit 429 Teilnehmern wurde die Bestmarke von 662 Doppelgängern aus dem Jahr 2017 jedoch verfehlt.

Im Mittelpunkt stand aber ohnehin etwas anderes: das Andenken an einen der einflussreichsten Filmschaffenden aller Zeiten. Mit Melone, Gehstock und Schnurrbart feierten die Teilnehmer den Mann hinter Klassikern wie «Moderne Zeiten» oder «Der grosse Diktator».

Was macht die Faszination Charlie Chaplins bis heute aus? Die spektakulären Bilder sprechen für sich. Die Antworten liefern die Teilnehmer selbst – im Video oben.

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