Nach der Rekorddürre 2024 – Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte
Der Amazonas trocknet aus und brennt – die grüne Lunge der Erde steht unter Schock. Rekord-Dürren und Abholzung bedrohen das Ökosystem wie nie zuvor. Wie nah ist der Regenwald wirklich am Kippen?
12.09.2025
Keine Zeit?
- Im Amazonasgebiet schwinden Flüsse und Wälder, bedroht von Feuer, Hitze und Abholzung.
- Langfristige Aufzeichnungen belegen, dass Trockenzeiten intensiver werden und ganze Ökosysteme gefährden.
- Ein Zusammenbruch des Regenwaldes würde das Leben der Bevölkerung vor Ort stark beeinträchtigen und weltweite Klimafolgen nach sich ziehen.
Der Amazonas stirbt – mitten vor unseren Augen. Dürren, Brände, Abholzung: Die grüne Lunge der Erde steht unter Schock. Wie nah ist der Regenwald wirklich am Kippen – und was bedeutet das für die Menschen vor Ort?
Unser Video-Explainer deckt auf, wie dramatisch die Lage wirklich ist.
Der Kipppunkt rückt näher
Von historischen Entdeckern bis zur Rekord-Dürre 2024: Das Video zeigt, wie der Amazonas ins Wanken gerät, warum Forscher Alarm schlagen und welche Folgen uns alle treffen könnten. Einblicke, Zahlen und Fakten, die erschrecken – und die Hoffnung auf Rettung nicht völlig nehmen.
