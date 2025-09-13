Nach der Rekorddürre 2024 – Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte Der Amazonas trocknet aus und brennt – die grüne Lunge der Erde steht unter Schock. Rekord-Dürren und Abholzung bedrohen das Ökosystem wie nie zuvor. Wie nah ist der Regenwald wirklich am Kippen? 12.09.2025

Der Amazonas trocknet aus und brennt – die grüne Lunge der Erde steht unter Schock. Rekord-Dürren und Abholzung bedrohen das Ökosystem wie nie zuvor. Wie nah ist der Regenwald wirklich am Kippen?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Amazonasgebiet schwinden Flüsse und Wälder, bedroht von Feuer, Hitze und Abholzung.

Langfristige Aufzeichnungen belegen, dass Trockenzeiten intensiver werden und ganze Ökosysteme gefährden.

Ein Zusammenbruch des Regenwaldes würde das Leben der Bevölkerung vor Ort stark beeinträchtigen und weltweite Klimafolgen nach sich ziehen. Mehr anzeigen

Der Amazonas stirbt – mitten vor unseren Augen. Dürren, Brände, Abholzung: Die grüne Lunge der Erde steht unter Schock. Wie nah ist der Regenwald wirklich am Kippen – und was bedeutet das für die Menschen vor Ort?

Unser Video-Explainer deckt auf, wie dramatisch die Lage wirklich ist.

Der Kipppunkt rückt näher

Von historischen Entdeckern bis zur Rekord-Dürre 2024: Das Video zeigt, wie der Amazonas ins Wanken gerät, warum Forscher Alarm schlagen und welche Folgen uns alle treffen könnten. Einblicke, Zahlen und Fakten, die erschrecken – und die Hoffnung auf Rettung nicht völlig nehmen.

