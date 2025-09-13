  1. Privatkunden
Nach der Rekorddürre 2024 Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte

Von Evita Rauber und Christian Thumshirn

13.9.2025

Nach der Rekorddürre 2024 – Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte

Nach der Rekorddürre 2024 – Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte

Der Amazonas trocknet aus und brennt – die grüne Lunge der Erde steht unter Schock. Rekord-Dürren und Abholzung bedrohen das Ökosystem wie nie zuvor. Wie nah ist der Regenwald wirklich am Kippen?

12.09.2025

Der Amazonas trocknet aus und brennt – die grüne Lunge der Erde steht unter Schock. Rekord-Dürren und Abholzung bedrohen das Ökosystem wie nie zuvor. Wie nah ist der Regenwald wirklich am Kippen?

Von Evita Rauber und Christian Thumshirn

13.09.2025, 20:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Amazonasgebiet schwinden Flüsse und Wälder, bedroht von Feuer, Hitze und Abholzung.
  • Langfristige Aufzeichnungen belegen, dass Trockenzeiten intensiver werden und ganze Ökosysteme gefährden.
  • Ein Zusammenbruch des Regenwaldes würde das Leben der Bevölkerung vor Ort stark beeinträchtigen und weltweite Klimafolgen nach sich ziehen.
Mehr anzeigen

Der Amazonas stirbt – mitten vor unseren Augen. Dürren, Brände, Abholzung: Die grüne Lunge der Erde steht unter Schock. Wie nah ist der Regenwald wirklich am Kippen – und was bedeutet das für die Menschen vor Ort?

Unser Video-Explainer deckt auf, wie dramatisch die Lage wirklich ist.

Der Kipppunkt rückt näher

Von historischen Entdeckern bis zur Rekord-Dürre 2024: Das Video zeigt, wie der Amazonas ins Wanken gerät, warum Forscher Alarm schlagen und welche Folgen uns alle treffen könnten. Einblicke, Zahlen und Fakten, die erschrecken – und die Hoffnung auf Rettung nicht völlig nehmen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Kampf gegen die Wüste – So wollen China und Afrika ihr Land vor dem Sand retten

Kampf gegen die Wüste – So wollen China und Afrika ihr Land vor dem Sand retten

China steht vor einer gigantischen Aufgabe: Bis 2050 will es seine Wüsten mit einem Grüngürtel aus Bäumen umgeben haben. Ende November 2024 feierte das Projekt einen Teilerfolg. Und in Afrika ist die Sahara angezählt.

10.01.2025

