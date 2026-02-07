  1. Privatkunden
Expedition in die Tiefsee Indonesiens Auf der Spur von neuem Leben – und plastikfressenden Mikroben

Von Christian Thumshirn

7.2.2026

Expedition in die Tiefsee – Auf der Spur von neuem Leben – und plastikfressenden Mikroben

Expedition in die Tiefsee – Auf der Spur von neuem Leben – und plastikfressenden Mikroben

In der Sulawesi-See tauchen Forschende bis auf 1000 Meter ab – auf der Suche nach unbekannten Arten. Im Fokus: Mikroorganismen, die Plastik abbauen könnten, und chemische Verbindungen für neue Medikamente.

29.01.2026

In der Sulawesi-See tauchen Forschende bis auf 1000 Meter ab – auf der Suche nach unbekannten Arten. Im Fokus: Mikroorganismen, die Plastik abbauen könnten, und chemische Verbindungen für neue Medikamente.

Von Christian Thumshirn

07.02.2026, 18:04

Möglich macht das die OceanXplorer – eines der modernsten Forschungsschiffe der Welt. Es dient Wissenschaftler*innen aus aller Welt als schwimmende Plattform: mit bemannten Tauchbooten, Unterwasserrobotern, Genlaboren und sogar einem Helikopter für Luftaufnahmen.

Betrieben wird das Schiff von der gemeinnützigen Organisation OceanX, die Forschung zugänglich machen will – und sichtbar.

Finanziell unterstützt wird OceanX vom US-Milliardär Ray Dalio, Gründer des Hedgefonds Bridgewater Associates und bekannt für sein Engagement in Wissenschaft, Bildung und Ozeanforschung.

Die Tiefsee: fremd, dunkel, voller Leben

Die aktuelle Expedition führt bis in 1000 Meter Tiefe – dorthin, wo bizarre Lebewesen, leuchtende Krebse und kaum bekannte Mikroorganismen leben.

Das Video zeigt, was die Forschenden entdecken, warum diese Funde für Medizin und Umweltschutz relevant sein könnten – und weshalb ein Blick aus dem Tauchboot die Sicht auf die Tiefsee für immer verändert.

