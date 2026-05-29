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Albino-Büffel entgeht der Schlachtung Blonde Mähne rettet «Donald Trump» das Leben

Christian Thumshirn

29.5.2026

Albino-Büffel entgeht wohl dem Tod – Blonde Mähne rettet «Donald Trump» wohl das Leben

Albino-Büffel entgeht wohl dem Tod – Blonde Mähne rettet «Donald Trump» wohl das Leben

Wegen seiner blonden Mähne wurde dieser Albino-Büffel aus Bangladesch zum Social-Media-Star. Eigentlich sollte er geschlachtet werden. Doch die verblüffende Ähnlichkeit mit Donald Trump könnte ihm nun das Leben retten.

29.05.2026

Wegen seiner blonden Mähne wurde dieser Albino-Büffel aus Bangladesch zum Social-Media-Star. Eigentlich sollte er geschlachtet werden. Doch die verblüffende Ähnlichkeit mit Donald Trump könnte ihm nun das Leben retten.

Christian Thumshirn

29.05.2026, 08:36

Wegen seiner blonden Mähne wurde ein Albino-Büffel aus Bangladesch plötzlich zum Social-Media-Star. Viele fühlten sich an US-Präsident Donald Trump erinnert. Eigentlich war das 700 Kilogramm schwere Tier für das muslimische Opferfest Eid al-Adha bestimmt und sollte geschlachtet werden.

Unerwartete Wendung

Doch das Schicksal des seltenen Albino-Büffels nimmt eine überraschende Wendung. Die Aufmerksamkeit rund um den ungewöhnlichen Vierbeiner könnte ihm nun das Leben retten. Was aus dem «Donald Trump» von Bangladesch geworden ist, siehst du im Video.

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Mit blonder Mähne und grossem Star-Auftritt erobert dieser Büffel gerade das Internet. In Bangladesch strömen Hunderte Menschen zur Farm – weil der tierische VIP sie auffällig an jemanden erinnert. Aber an wen nur?

21.05.2026

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