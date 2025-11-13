Auf den sozialen Medien geht derzeit ein neuer Food-Hype viral: Döner mit Oktopusfleisch vom Spiess. blue News hat die Zürcherinnen und Zürcher gefragt, wie sie zu dem neuen Döner stehen.

Oktopusfleisch ist mager, eiweissreich und überzeugt durch einen milden, leicht süsslichen Geschmack. Es enthält wertvolle Omega-3-Fettsäuren und Jod, bei gleichzeitig geringem Fettgehalt. Damit das feste Fleisch zart wird, wird Oktopus meist vorgekocht oder durch Einfrieren vorbereitet.

In der mediterranen Küche wird er häufig mariniert, gegrillt oder in Salaten und Eintöpfen serviert. Es eignet sich ideal für leichte, proteinreiche Gerichte. Weshalb also den Döner nicht etwas aufpimpen – und dabei auch gesünder machen? Sind denn Oktopusse eigentlich eine besonders geschützte Art?

blue News berichtete bereits zuvor über die Imbiss-Kette in der deutschen Stadt Karlsruhe, die neuerdings einen Oktopus-Döner anbietet. Im Netz sorgt der Okto-Döner für viele Diskussionen.

Video zum Thema