Seltenes Himmels-Spektakel – Blue Moon über Japan: Darum wirkt der Mond auf einmal blaugrün
Der Mond leuchtet blaugrün über Japan – und sorgt für Staunen. Dahinter steckt ein seltenes Doppel-Phänomen: Ein «Blue Moon», der nur alle zwei bis drei Jahre auftritt, trifft auf einen Mikromond.
01.06.2026
Der Mond leuchtet blaugrün über Japan – und sorgt für Staunen. Dahinter steckt ein seltenes Doppel-Phänomen: Ein «Blue Moon», der nur alle zwei bis drei Jahre auftritt, traf auf einen Mikromond. Doch warum erscheint der Erdtrabant auf den Bildern tatsächlich blau?
Ein ungewöhnlich gefärbter Vollmond über Japan sorgt derzeit weltweit für Aufsehen. Auf den spektakulären Aufnahmen schimmert der Erdtrabant in Blau- und Grüntönen – ein Anblick, der eher an einen Science-Fiction-Film als an ein natürliches Himmelsereignis erinnert.
Bizarres Schauspiel am Nachthimmel
Doch hinter den faszinierenden Bildern steckt weit mehr als nur eine optische Besonderheit. Der Vollmond vom 31. Mai war Teil eines seltenen Doppel-Ereignisses, das Astronomie-Fans nur alle paar Jahre beobachten können.
Warum der Mond diesmal gleich in mehrfacher Hinsicht aus der Reihe tanzt, erklären wir im Video oben.
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