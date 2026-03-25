Monsterwelle direkt am Strand – Brandungs-Drama in Mexiko: Schwimmer ringt ums Überleben
Aus einer harmlosen Welle wird plötzlich eine Wasserwand – direkt am Strand. In Cabo gerät ein Schwimmer in akute Lebensgefahr. Doch wie kann sich eine solche Monsterwelle so nah am Ufer überhaupt aufbauen?
25.03.2026
Aus einer harmlosen Welle wird plötzlich eine Wasserwand – direkt am Strand. In Cabo gerät ein Schwimmer in akute Lebensgefahr. Doch wie kann sich eine solche Monsterwelle so nah am Ufer überhaupt aufbauen?
Traumstrände, türkisblaues Wasser – und oft unterschätzte Risiken: An vielen Küsten weltweit lauern starke Strömungen und unberechenbare Wellen. Besonders an offenen Pazifikstränden kann sich die Brandung innert Sekunden aufbauen und zur Gefahr werden – selbst für geübte Schwimmer.
Die unsichtbare Gefahr im Wasser
Auch Cabo San Lucas in Mexiko gilt als spektakulär – aber tückisch. Die Kombination aus offener Ozean-Brandung, steilen Stränden und starken Rückströmungen sorgt für besonders kraftvolle Wellen. Warum sich diese teils direkt am Ufer so bedrohlich aufbauen, zeigt das Video.
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