Brandungs-Drama in Mexiko: Schwimmer ringt ums Überleben

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Monsterwelle direkt am Strand Brandungs-Drama in Mexiko: Schwimmer ringt ums Überleben

Christian Thumshirn

25.3.2026

Monsterwelle direkt am Strand – Brandungs-Drama in Mexiko: Schwimmer ringt ums Überleben

Monsterwelle direkt am Strand – Brandungs-Drama in Mexiko: Schwimmer ringt ums Überleben

Aus einer harmlosen Welle wird plötzlich eine Wasserwand – direkt am Strand. In Cabo gerät ein Schwimmer in akute Lebensgefahr. Doch wie kann sich eine solche Monsterwelle so nah am Ufer überhaupt aufbauen?

25.03.2026

Aus einer harmlosen Welle wird plötzlich eine Wasserwand – direkt am Strand. In Cabo gerät ein Schwimmer in akute Lebensgefahr. Doch wie kann sich eine solche Monsterwelle so nah am Ufer überhaupt aufbauen?

Christian Thumshirn

25.03.2026, 21:15

Traumstrände, türkisblaues Wasser – und oft unterschätzte Risiken: An vielen Küsten weltweit lauern starke Strömungen und unberechenbare Wellen. Besonders an offenen Pazifikstränden kann sich die Brandung innert Sekunden aufbauen und zur Gefahr werden – selbst für geübte Schwimmer.

Die unsichtbare Gefahr im Wasser

Auch Cabo San Lucas in Mexiko gilt als spektakulär – aber tückisch. Die Kombination aus offener Ozean-Brandung, steilen Stränden und starken Rückströmungen sorgt für besonders kraftvolle Wellen. Warum sich diese teils direkt am Ufer so bedrohlich aufbauen, zeigt das Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Sturm Amy sorgt für Adrenalinschub – Dieser Kite-Wettbewerb findet nur statt, wenn es stürmt

Sturm Amy sorgt für Adrenalinschub – Dieser Kite-Wettbewerb findet nur statt, wenn es stürmt

Heftiger Wind, meterhohe Wellen, waghalsige Sprünge – der Red Bull Megaloop tobt über der Nordsee. Loop um Loop fliegen die Kiter*innen – die spektakulärsten Szenen zeigt blue News im Video.

18.09.2025

Mehr zum Thema

Normalerweise reiten hier Profis Monsterwellen. Diesmal erwischt es in Nazaré die Zuschauer

Normalerweise reiten hier Profis MonsterwellenDiesmal erwischt es in Nazaré die Zuschauer

Von Monsterwelle verschluckt. Surf-Star entrinnt dem Tod: «Sebastian hat mir direkt vor den Felsen das Leben gerettet»

Von Monsterwelle verschlucktSurf-Star entrinnt dem Tod: «Sebastian hat mir direkt vor den Felsen das Leben gerettet»

Warnsignal ignoriert. Vier Menschen sterben durch Monsterwelle auf Teneriffa

Warnsignal ignoriertVier Menschen sterben durch Monsterwelle auf Teneriffa

Meistgelesen

Iran schliesst Verhandlungen mit den USA über Kriegsende aus +++ Trump ist «bereit, die Hölle zu entfesseln»
«Die Menschen über mir verbrannten an meiner Stelle»
Schweizer Prediger Ramadan wegen Vergewaltigung verurteilt
Brandungs-Drama in Mexiko: Schwimmer ringt ums Überleben
Epstein-Opfer berichten in Interview von ihren Missbrauchserfahrungen