  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ommmm statt Wuff Chakra-Reinigung für Vierbeiner – jetzt bekommen Hunde spirituelle Eier-Massagen

Christian Thumshirn

27.5.2026

Ommmm statt Wuff: Chakra-Reinigung für Vierbeiner – jetzt bekommen Hunde spirituelle Eier-Massage:

Ommmm statt Wuff: Chakra-Reinigung für Vierbeiner – jetzt bekommen Hunde spirituelle Eier-Massage:

Eier-Massage für Hunde, Blumenwasser gegen schlechte Energien und spirituelle Reinigung für Katzen: In Ecuador werden Haustiere jetzt mit uralten Anden-Ritualen verwöhnt. Wie das aussieht – zeigt unser Video.

27.05.2026

Eier-Massage für Hunde, Blumenwasser gegen schlechte Energien und spirituelle Reinigung für Katzen: In Ecuador werden Haustiere jetzt mit uralten Anden-Ritualen verwöhnt. Wie das aussieht – zeigt unser Video.

Christian Thumshirn

27.05.2026, 20:58

27.05.2026, 21:07

Wer seinem Hund bisher einfach Leckerli und Spaziergänge gönnte, ist vielleicht nicht mehr ganz up to date. In Ecuador bekommen Haustiere inzwischen spirituelle Energie-Reinigungen – inklusive Kräuter, Blumenwasser, Rauch und Eier-Massage.

Im traditionsreichen San-Francisco-Markt in Quito behandeln sogenannte «Curanderos» Hunde, Katzen oder sogar Kaninchen mit jahrhundertealten Anden-Ritualen. Die Nachfrage wächst – vor allem bei besorgten Tierbesitzern, die glauben, dass ihre Vierbeiner Stress und negative Energien aufnehmen.

Wenn Bello plötzlich sein Chakra öffnen lässt

Eine Behandlung kostet je nach Tiergrösse zwischen fünf und zehn US-Dollar. Dafür gibt es dann Kräuterbündel aus Eukalyptus, Brennnesseln oder Weinraute, rohe Eier gegen schlechte Energien und Amazonassamen als Schutz vor bösen Geistern. Manche Tiere kommen laut den Heilerinnen sogar regelmässig zur «Limpia».

Unser Video zeigt, wie die spirituelle Reinigung für Hunde tatsächlich aussieht – inklusive Eier-Massage für Golden Retriever «Lucas».

Mehr Videos aus dem Ressort

«Gassi gehen» war gestern: In China boomen Hunde-Trail-Rennen. Und bei uns?

«Gassi gehen» war gestern: In China boomen Hunde-Trail-Rennen. Und bei uns?

Chinesische Hundeeltern sind ganz vernarrt in ihre pelzigen Lieblinge. Wie sich Hund und Sport miteinander verbinden lassen, zeigt das neueste Beispiel: Trail-Runs, die Herrchen oder Frauchen zusammen mit ihrem Vierbeiner absolvieren.

10.05.2024

Mehr zum Thema

Küstenwache rettet sie aus Hurrikan. Mann und Hund kämpfen auf hoher See ums Überleben

Küstenwache rettet sie aus HurrikanMann und Hund kämpfen auf hoher See ums Überleben

Besuch in der Tierbetreuung am Flughafen Zürich. So fliegen Tiere mit der Swiss – ein Blick hinter die Kulissen

Besuch in der Tierbetreuung am Flughafen ZürichSo fliegen Tiere mit der Swiss – ein Blick hinter die Kulissen

Hund als Hochzeits-Accessoire. Brautstrauss vergessen – Zwergspitz Sago springt ein

Hund als Hochzeits-AccessoireBrautstrauss vergessen – Zwergspitz Sago springt ein

Meistgelesen

Berner Dorf-Beiz kommt zum dritten Mal unter den Hammer
Nein-Lager bei der 10-Millionen-Initiative im Aufwind
Airline streicht alle Verbindungen von der Schweiz in Ferien-Hotspot
Hüppi: «Was mir rausgerutscht ist, war nicht geplant, so clever bin ich nicht»
Der Flamingo-Test verrät, wie fit dein Körper wirklich ist