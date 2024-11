Eine vielleicht hygienisch abgekochte Holzkelle im Einsatz. Keystone / Gaetan Bally

Holzlöffel sind aus den meisten Küchen kaum wegzudenken. Doch Vorsicht: Holz ist der perfekte Nährboden für Bakterien, wenn es nicht richtig gereinigt wird. Wir zeigen, wie es geht.

Holzkochbesteck ist nicht nur funktional, sondern auch dekorativ und verleiht modernen Küchen einen Hauch von Nostalgie. Doch so charmant Holzkellen auch wirken, sie können schnell unappetitlich werden, wenn sie nicht richtig gereinigt werden.

Holzutensilien in die Spülmaschine geben ist deshalb ein No-Go, weil Holzlöffel, -kellen und -schaber in der Spülmaschine Feuchtigkeit aufnehmen, aufquellen und so die ideale Umgebung für Bakterien bilden.

Wasser und Bürste reichen nicht

Stattdessen sollte man seine Holzkellen nach dem Gebrauch immer nur mit heissem Wasser und einer Bürste reinigen. Doch selbst das reicht oft nicht aus, um die Utensilien wirklich sauber und keimfrei zu bekommen.

Die Lösung? Erhitze einen Topf Wasser mit einem Löffel Salz und lasse das Holzbesteck etwa zehn Minuten darin auskochen.

Diese 10 Minuten sollten nicht überschritten werden, damit das Holz keinen Schaden nimmt. Du wirst staunen: Das Wasser wird trüb, und es wird deutlich sichtbar, was sich alles im Holz angesammelt hat.

Pflanzenöl verleiht Glanz

Damit Bakterien gar keine Chance haben, solltest du die Kochprozedur regelmässig anwenden. Nach dem Auskochen die Utensilien unbedingt gut abtrocknen – was man übrigens ohnehin nach jeder Reinigung mit Holzutensilien machen sollte.

Spezialtipp: Um den Holzlöffeln neuen Glanz zu verleihen, reib sie nach der Reinigung mit wenig leicht erwärmtem Pflanzenöl ein. Das sorgt nicht nur für ein neuwertiges Aussehen, sondern schützt das Holz auch vor dem Austrocknen.