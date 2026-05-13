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Gänsehaut unter freiem Himmel Die Bilder der Fatima-Prozession ziehen Millionen in ihren Bann

Christian Thumshirn

13.5.2026

Gänsehaut unter freiem Himmel – Die Bilder der Fatima-Prozession ziehen Millionen in ihren Bann

Gänsehaut unter freiem Himmel – Die Bilder der Fatima-Prozession ziehen Millionen in ihren Bann

Tausende Kerzen, Gesänge und Menschen aus aller Welt: Einmal im Jahr verwandelt sich der portugiesische Wallfahrtsort Fatima in eine riesige Bühne des Glaubens. Die Bilder davon sind spektakulär.

13.05.2026

Tausende Kerzen, Gesänge und Menschen aus aller Welt: Einmal im Jahr wird der portugiesische Wallfahrtsort Fatima zum Zentrum des Glaubens. Wenn die Nacht hereinbricht, entsteht dort eine Atmosphäre, die selbst Nichtgläubige beeindruckt.

Christian Thumshirn

13.05.2026, 19:49

Fatima zählt zu den bedeutendsten katholischen Wallfahrtsorten der Welt. Jedes Jahr reisen Millionen Menschen in die portugiesische Kleinstadt – besonders rund um den 13. Mai. Anlass ist die Überlieferung, wonach die Jungfrau Maria dort 1917 drei Hirtenkindern erschienen sein soll. Für viele Gläubige gilt Fatima bis heute als Ort der Hoffnung, Heilung und spirituellen Erneuerung.

Pilgerziel seit über 100 Jahren

Die Wallfahrt prägt Fatima seit Jahrzehnten wirtschaftlich und kulturell.

Rund um das Heiligtum entstanden Hotels, Pilgerunterkünfte und riesige Plätze für Gottesdienste unter freiem Himmel. Besonders die nächtliche Kerzenprozession gilt als emotionaler Höhepunkt der Feierlichkeiten – und zieht längst nicht mehr nur streng religiöse Besucher an, sondern auch zahlreiche Touristinnen und Touristen aus aller Welt.

Wie eindrücklich die Bilder der nächtlichen Prozession wirken – und warum die Atmosphäre in Fatima jedes Jahr Hunderttausende Menschen in ihren Bann zieht – zeigt das Video oben.

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