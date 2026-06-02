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Fussball-WM 2026 Die Welt kommt nach Los Angeles – doch der Flughafen ist schon jetzt am Anschlag

Christian Thumshirn

2.6.2026

Fussball-WM 2026: Die Welt kommt nach Los Angeles – doch der Flughafen ist schon jetzt am Anschlag

Fussball-WM 2026: Die Welt kommt nach Los Angeles – doch der Flughafen ist schon jetzt am Anschlag

Volle Stadien, grosse Stars – und ein Flughafen im Dauerstress. Bevor für Fans bei der WM 2026 der Ball rollt, wartet in Los Angeles die erste Geduldsprobe: der berüchtigte Flughafen LAX, der regelmässig für Frust und Verwirrung sorgt.

02.06.2026

Volle Stadien, grosse Stars – und ein Flughafen im Dauerstress. Bevor für Fans bei der WM 2026 der Ball rollt, wartet in Los Angeles die erste Geduldsprobe: am berüchtigte Flughafen LAX, der regelmässig für Frust und Verwirrung sorgt.

Christian Thumshirn

02.06.2026, 20:45

Der Los Angeles International Airport gilt seit Jahren als einer der grössten Schwachpunkte der Millionenmetropole. Täglich zwängen sich rund 95'000 Fahrzeuge durch die hufeisenförmige Verkehrsschleife vor den Terminals.

Mit der Fussball-WM 2026 dürften nun Zehntausende zusätzliche Fans über den Flughafen anreisen – und die Belastungsprobe noch einmal verschärfen. Wie chaotisch die Situation schon heute ist, zeigt das Video oben.

Hoffnung auf Entlastung

Zwar arbeiten die Verantwortlichen seit Jahren an einer Lösung, die Reisende schneller und einfacher durch das Flughafengelände bringen soll. Doch das milliardenteure Projekt kämpft mit Verzögerungen und wird seine volle Wirkung bis zum Start der Weltmeisterschaft voraussichtlich noch nicht entfalten können.

Für viele Fans könnte die erste Geduldsprobe deshalb schon direkt nach der Landung beginnen.

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