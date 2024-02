Diese Haarfarben und Schnitte sind 2024 angesagt Jennifer Lopez trägt zur Schiaparelli-Show an der Haute Couture Fashion Week in Paris im Januar einen Blunt Bob im Sleek-Look. Laut Tamara Emri ist dieser Haarschnitt 2024 besonders angesagt. Bild: Instagram/jlo Auch viel Volumen ist in diesem Jahr gefragt! Influencerin Julia Kammerer machts vor. Bild: Instagram/julia.kammerer Der Butterfly-Haircut bringt durch viele Stufen eine Menge Schwung in die Haare, wie hier bei Beauty-TIkTokerin Shay Sullivan. Sie trägt ausserdem In-Bangs, die das Gesicht laut der Coiffeurin «framen» sollen. Bild: TikTok/shaysullivann Diese Haarfarben und Schnitte sind 2024 angesagt Jennifer Lopez trägt zur Schiaparelli-Show an der Haute Couture Fashion Week in Paris im Januar einen Blunt Bob im Sleek-Look. Laut Tamara Emri ist dieser Haarschnitt 2024 besonders angesagt. Bild: Instagram/jlo Auch viel Volumen ist in diesem Jahr gefragt! Influencerin Julia Kammerer machts vor. Bild: Instagram/julia.kammerer Der Butterfly-Haircut bringt durch viele Stufen eine Menge Schwung in die Haare, wie hier bei Beauty-TIkTokerin Shay Sullivan. Sie trägt ausserdem In-Bangs, die das Gesicht laut der Coiffeurin «framen» sollen. Bild: TikTok/shaysullivann

Du willst dieses Jahr frischen Wind in deine Haare bringen, weisst aber noch nicht, was es sein soll? Coiffeurin Tamara Emri verrät, was 2024 in ist, und liefert Inspiration für den nächsten Termin beim Frisör.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Coiffeurin Tamara Emri verrät die aktuellen Trendfarben und In-Schnitt für die Haare.

Die angenagteste Frisur für 2024 ist der sogenannte Blunt Bob. Er ist stumpf, also gerade und auf die gleiche Länge geschnitten ist.

Volumen ist in diesem Jahr ein Muss und der Blow Dry erlebt sein Comeback.

Bei Farben geht es «ruhiger, goldiger und natürlicher» zu und her.

Männer setzen vermehrt auf sehr kurze Seiten und oben viel Struktur. Oder lassen die Haare länger wachsen. Mehr anzeigen

Jedes Jahr bringt neue Trends, so auch in Sachen Haare. Ob man nun den angesagten Bob oder die gefragten Bangs à la Brigitte Bardot trägt – am bedeutendsten ist in Tamara Emris (34) Augen, «dass man sich einfach wohlfühlt». «Ganz wichtig: In der heutigen Zeit gibt es kein ‹Out› und keine Grenzen mehr, wenn es um die Haare geht», meint die Coiffeurin zu blue News. Sie ist Creative Director bei Valentino und Mitinhaberin von Valentino & Extensionpoint am Pelikanplatz sowie dem Salon an der Seefeldstrasse.

Wie es so in der Beautybranche ist, heben sich aber dennoch Haarschnitte ab, die mehr gefragt sind als andere. 2024 ist das laut Emri vor allem der Blunt Bob, den einen stumpfen Schnitt auszeichnet.

Die Coiffeurin ergänzt: «Der Blunt Bob lässt sich ganz verschieden stylen. Ob mit sanften Wellen oder als Sleek-Look, das heisst glatt und glänzend – er schaut einfach immer toll aus.» Erst kürzlich hätte Emri, die selbst einen Bob trägt, den In-Schnitt bei Sängerin Jennifer Lopez gesehen.

Tamara Emri ist Creative Director bei Valentino und Mitinhaberin des Coiffeursalons. zVg / Martina Barišić

Auch der sogenannte Butterfly-Haircut habe 2024 seinen grossen Auftritt. «Viele Stufen und eine Menge Schwung machen diesen Haarschnitt aus», erklärt Emri. Und dann erwähnt sie auch die Stirnfransen à la Brigitte Bardot, die weiterhin das Gesicht von vielen Frauen «framen» würden. «Ausserdem ist der Rachel-Cut, inspiriert durch Jennifer Anistons Figur in der 90s-Kultserie ‹Friends›, gerade sehr gefragt.» Allgemein sei der 90s-Look in Kombination mit viel Glamour der letzte Schrei.

Viel Volumen ist gefragt

Die Valentino-Coiffeurin hebt ausserdem den im «Old Money Style» gehaltenen Bob hervor. Dieser Hairstyle zeichnet sich durch einen voluminösen Ansatz, leicht gebogene Spitzen und ein glänzendes Finish aus.

In Sachen Haarstyling gilt laut dem Profi gerade aber vor allem: luftig und voluminös. «Der Blow Dry – eine perfekt frisierte Föhnfrisur mit viel Schwung – erlebt im Moment sein Comeback!», schwärmt Emri. Für Extravolumen würden Extensions sorgen.

Wer seine Haare lieber zusammengebunden trägt, der sollte dieses Jahr zu Hingucker-Accessoires greifen. Emri findet: «Hochgesteckt mit einer schönen Klammer macht man alles richtig und legt immer einen tollen Auftritt hin.»

In Sachen Farbe wird es «ruhiger, goldiger, natürlicher»

Auch auf die Frage, welche Haarfarben denn 2024 besonders trendy seien, lässt Emri den Begriff «Old Money» fallen. «Ruhiger, goldiger, natürlicher sind die Stichworte.»

Mit Kontrasten würde man aktuell ebenfalls stark arbeiten, um so dem Haar verschiedene Dimensionen zu geben. Um gezielt ein «Face Framing» zu erreichen, färbt man die vorderen Strähnen anders ein als den Rest der Haare.

Für alle, die etwas wagen wollen, hat Emri einen Vorschlag: «Cowboy Copper Hair – also eine Kupferfärbung – ist nach wie vor sehr stark im Trend.»

Männer wollen kurze Seiten oder längere Haare

Was Männer gerade so auf dem Kopf tragen, komme ganz auf die Zielgruppe an. «Da gehen die Geschmäcker ganz schön auseinander. Grundsätzlich sehe ich aber eine grosse Nachfrage nach dem sogenannten ‹Textured Crop›, wie David Beckham ihn seit vielen Jahren trägt.» Dort halte man Seiten sehr kurz und style oben mit viel Struktur.

Oder aber ein anderer Trend, den Emri bei Männern wahrnimmt: «Viele wünschen sich gerade eher etwas längere Haare.»