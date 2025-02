In der Schweiz sind 20 Ferientage pro Jahr vorgeschrieben. In vielen Unternehmen erhalten Angestellte aber mehr. Unsplash/kyrie3

Ferien sind für viele Arbeitende die schönste Zeit des Jahres. Doch nicht in jedem Land gibt es gleich viel gesetzlich vorgeschriebene freie Tage. Wo es am meisten und wo am wenigsten sind, erfährst du hier.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nicht in allen Ländern haben die Menschen Anspruch auf gleich viel gesetzlich vorgeschriebene Ferientage.

Auch die Anzahl gesetzlicher Feiertage variiert je nach Land.

Eine Auswertung von Resume.io zeigt, wo den Leuten am meisten arbeitsfreie Tage zustehen.

Die Schweiz rangiert mit 20 Ferientage pro Jahr als Minimum im Mittelfeld. Mehr anzeigen

Hast du deine Ferien für dieses Jahr schon eingetragen? Sind erst einmal alle Tage verplant, schaut der Jahresurlaub nach gar nicht mehr so viel aus. Um genau zu sein, sind in der Schweiz 20 Ferientage pro Jahr als Minimum per Gesetz vorgeschrieben. Alles, was darüber liegt, ist ein Geschenk vom Unternehmen.

Hinzu kommen gesetzliche Feiertage, an denen nicht gearbeitet wird. Hierzulande zählen wir neun davon, wobei diese kantonal auch noch einmal variieren können. Insgesamt macht das 29 arbeitsfreie Tage in jedem Jahr.

Die Nachbarländer der Schweiz tummeln sich da ungefähr im selben Gewässer. In Deutschland sind es gleich viel arbeitsfreie jährliche Tage wie in der Schweiz, während Österreich dagegen 38, Frankreich 36, Liechtenstein 33 und Italien 32 hat. Doch wer ist der absolute Spitzenreiter? Die Plattform Resume.io gibt die Übersicht.

Iran ist Spitzenreiter – USA bildet Schlusslicht

Analysiert wurden die Gesetze für jährlich bezahlte Ferien und Feiertage in insgesamt 197 Ländern auf der ganzen Welt.

Das Ergebnis zeigt, dass die Menschen im Iran am meisten freihaben. Mit 26 bezahlten Ferientagen plus 27 Feiertagen ist das Land der absolute Spitzenreiter. Darauf folgt San Marino, wo dessen Einwohner*innen zusammengezählt 46 Tage nicht arbeiten müssen – 26 Ferientage plus 20 Feiertage. Bei den Feiertagen spielen je nach Land auch viele religiösen Feiertage mit.

Die 10 Länder mit den meisten freien Tagen Iran: 53 Tage (26 Ferientage plus 27 Feiertage)

San Marino: 46 Tage (26 Ferientage plus 20 Feiertage)

Jemen: 45 Tage (30 Ferientage plus 15 Feiertage)

Andorra: 44 Tage (30 Ferientage plus 14 Feiertage)

Bahrain: 44 Tage (30 Ferientage plus 14 Feiertage)

Bhutan: 44 Tage (30 Ferientage plus 14 Feiertage)

Madagaskar: 43 Tage (30 Ferientage plus 13 Feiertage)

Niger: 43 Tage (30 Ferientage plus 13 Feiertage)

Togo: 43 Tage (30 Ferientage plus 13 Feiertage)

Aserbaidschan: 42 Tage (21 Ferientage plus 21 Feiertage) Mehr anzeigen

Schlusslicht bilden die USA sowie die pazifischen Inselstaaten Nauru, Mikronesien und Kiribati. Denn dort sind null Tagen gesetzlich festgelegt. Damit haben unter anderem Bewohner*innen der Staaten am wenigsten bezahlten Urlaub. Wie viel frei Angestellte bekommen, liegt dort im Ermessen des Arbeitgebers. Immerhin gibt es in den USA zehn bezahlte Feiertage.

Die 10 Länder mit den wenigsten freien Tagen Mikronesien: 9 Tage (0 Ferientage plus 9 Feiertage)

USA: 10 Tage (0 Ferientage plus 10 Feiertage)

Nauru: 10 Tage (0 Ferientage plus 10 Feiertage)

Palau: 12 Tage (1 Ferientage plus 11 Feiertage)

Kiribati: 13 Tage (0 Ferientage plus 13 Feiertage)

Mexiko: 14 Tage (6 Ferientage plus 8 Feiertage)

China: 16 Tage (5 Ferientage plus 11 Feiertage)

Libanon: 17 Tage (15 Ferientage plus 2 Feiertage)

Nigeria: 17 Tage (6 Ferientage plus 11 Feiertage)

Philippinen: 17 Tage (5 Ferientage plus 12 Feiertage) Mehr anzeigen

