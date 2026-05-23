Nach extremen Regenfällen in Saudi-Arabien – Dieser Wüstensee zeigt, wie sich das Klima verändert Mitten in der saudischen Wüste entsteht jedes Jahr der saisonale Al-Awshaziyah-See. Wie gross er wird, liefert Forschern wichtige Hinweise darauf, wie sich Wetterextreme durch den Klimawandel verändern. 19.05.2026

Mitten in der saudischen Wüste entsteht jedes Jahr der saisonale Al-Awshaziyah-See. Wie gross er wird, liefert Forschern wichtige Hinweise darauf, wie sich Wetterextreme durch den Klimawandel verändern.

Der Al-Awshaziyah-See gehört zu den ungewöhnlichsten Naturphänomenen Saudi-Arabiens: Nach starken Regenfällen entsteht mitten in der Wüste jedes Jahr ein riesiger saisonaler Salzsee. Laut saudischer Nachrichtenagentur SPA kann sich der See auf rund 50 Quadratkilometer ausbreiten. Teilweise erreicht das Wasser fast zwei Meter Tiefe.

Was Forscher an dem Wüstensee fasziniert

Für Klimaforscher ist das Naturphänomen besonders interessant, weil sich daran Wetterveränderungen über Jahre beobachten lassen. Entscheidend ist dabei nicht, dass der See entsteht – sondern wie viel Wasser sich sammelt und wie extrem die Regenfälle ausfallen.

Das Video zeigt die eindrücklichen Bilder dieses temporären Sees – und erklärt, warum Forscher selbst mitten in der Wüste überraschend viele Pflanzenarten entdecken.

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