Nach extremen Regenfällen in Saudi-Arabien – Dieser Wüstensee zeigt, wie sich das Klima verändert
Mitten in der saudischen Wüste entsteht jedes Jahr der saisonale Al-Awshaziyah-See. Wie gross er wird, liefert Forschern wichtige Hinweise darauf, wie sich Wetterextreme durch den Klimawandel verändern.
19.05.2026
Mitten in der saudischen Wüste entsteht jedes Jahr der saisonale Al-Awshaziyah-See. Wie gross er wird, liefert Forschern wichtige Hinweise darauf, wie sich Wetterextreme durch den Klimawandel verändern.
Der Al-Awshaziyah-See gehört zu den ungewöhnlichsten Naturphänomenen Saudi-Arabiens: Nach starken Regenfällen entsteht mitten in der Wüste jedes Jahr ein riesiger saisonaler Salzsee. Laut saudischer Nachrichtenagentur SPA kann sich der See auf rund 50 Quadratkilometer ausbreiten. Teilweise erreicht das Wasser fast zwei Meter Tiefe.
Was Forscher an dem Wüstensee fasziniert
Für Klimaforscher ist das Naturphänomen besonders interessant, weil sich daran Wetterveränderungen über Jahre beobachten lassen. Entscheidend ist dabei nicht, dass der See entsteht – sondern wie viel Wasser sich sammelt und wie extrem die Regenfälle ausfallen.
Das Video zeigt die eindrücklichen Bilder dieses temporären Sees – und erklärt, warum Forscher selbst mitten in der Wüste überraschend viele Pflanzenarten entdecken.
Mehr Videos aus dem Ressort
Kampf gegen die Wüste – So wollen China und Afrika ihr Land vor dem Sand retten
China steht vor einer gigantischen Aufgabe: Bis 2050 will es seine Wüsten mit einem Grüngürtel aus Bäumen umgeben haben. Ende November 2024 feierte das Projekt einen Teilerfolg. Und in Afrika ist die Sahara angezählt.
10.01.2025