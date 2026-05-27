Dieses Gutshaus steht in Deutschland für unter 1 Million zum Verkauf. Engels & Völkers

Ein historisches Gutshaus aus dem Jahr 1738 steht derzeit im deutschen Sauerland zum Verkauf. Für weniger als eine Million Euro gibt es nicht nur ein Herrenhaus, sondern ein ganzes Ensemble mit Stallungen, Gästezimmern und rund 15'000 Quadratmetern Land.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im deutschen Brilon steht ein historisches Gutshaus aus dem Jahr 1738 zum Verkauf.

Das denkmalgeschützte Anwesen umfasst mehrere Gebäude und rund 15'000 Quadratmeter Land.

Der Verkaufspreis liegt bei 995'000 Euro. Mehr anzeigen

Wer schon immer einmal wie ein Gutsherr leben wollte, bekommt derzeit im deutschen Sauerland eine seltene Gelegenheit. In Brilon steht das historische Gut Almerfeld aus dem Jahr 1738 zum Verkauf. Der Preis: 995'000 Euro.

Zum Anwesen gehören mehrere Gebäude sowie rund 15'000 Quadratmeter Land. Eine lange Allee führt direkt auf das Herrenhaus zu, das mitten in einer weitläufigen Landschaft liegt.

Herrenhaus mit Fischgrätparkett und Kaminzimmer

Das Hauptgebäude bietet rund 380 Quadratmeter Wohnfläche und insgesamt acht Zimmer. Besucher gelangen über eine steinerne Freitreppe ins Haus. Im Eingangsbereich liegt klassisches schwarz-weisses Schachbrettmuster, in anderen Räumen Fischgrätparkett.

Ein ganzes Herrenhaus gehört mit dazu. Engels & Völkers

Zum Anwesen gehören unter anderem ein Salon, ein Kaminzimmer, eine grosse Küche sowie mehrere historische Elemente.

Auch die Nebengebäude sorgen für Aufmerksamkeit. Der frühere Kuhstall wurde bereits zu Gästezimmern mit eigenem Bad umgebaut. Der ehemalige Pferdestall könnte laut Vermarktung etwa als Atelier oder als «standesgemässer Platz für eine Fahrzeugsammlung» genutzt werden.

Denkmalgeschütztes Ensemble mit bewegter Geschichte

Seit 1985 steht das Ensemble unter Denkmalschutz. Die Geschichte des Guts reicht weit zurück.

Bis Mitte des 20. Jahrhunderts wurde die Anlage landwirtschaftlich genutzt. Später lebten dort Mönche des Franziskanerordens. Danach diente das Anwesen unter anderem der Chorakademie Dortmund als Übungsort.

Die Immobilienberaterin Birgit Krell von Engel & Völkers bezeichnete die Vermarktung gegenüber «Bild» als besondere Aufgabe zwischen «glanzvoller Vergangenheit» und «vielversprechender Zukunft».

Historische Anwesen bleiben gefragt

Solche historischen Liegenschaften sorgen regelmässig für Aufmerksamkeit – vor allem dann, wenn sie im Vergleich zu grossstädtischen Immobilienpreisen überraschend günstig erscheinen.

Gerade denkmalgeschützte Anwesen mit viel Land und Geschichte gelten bei Käufern oft als seltene Prestigeobjekte.