Überwachungskameras fangen einen kuriosen Einbruch in einem türkischen Juweliergeschäft ein: Zuerst kommt schweres Gerät zum Einsatz, dann flieht der Täter – auf einem Esel.

Leana Bachmann

In den frühen Morgenstunden bricht ein 26-Jähriger in Kayseri, der Hauptstadt der türkischen Region Kappadokien, in ein Juweliergeschäft ein. Zuerst setzt er einen Gabelstapler gegen das Rolltor ein – dann macht er sich auf einem Esel aus dem Staub.

Ob ihm die spektakuläre Flucht gelingt, zeigt blue News im Video.

