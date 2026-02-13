Überwachungskameras fangen einen kuriosen Einbruch in einem türkischen Juweliergeschäft ein: Zuerst kommt schweres Gerät zum Einsatz, dann flieht der Täter – auf einem Esel.
In den frühen Morgenstunden bricht ein 26-Jähriger in Kayseri, der Hauptstadt der türkischen Region Kappadokien, in ein Juweliergeschäft ein. Zuerst setzt er einen Gabelstapler gegen das Rolltor ein – dann macht er sich auf einem Esel aus dem Staub.
Ob ihm die spektakuläre Flucht gelingt, zeigt blue News im Video.
