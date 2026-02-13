  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Skurriles Fluchtfahrzeug Dreister Juwlendieb flieht auf Esel

Leana Bachmann

13.2.2026

Esel_MASTER

Esel_MASTER

12.02.2026

Überwachungskameras fangen einen kuriosen Einbruch in einem türkischen Juweliergeschäft ein: Zuerst kommt schweres Gerät zum Einsatz, dann flieht der Täter – auf einem Esel.

Leana Bachmann

13.02.2026, 14:51

In den frühen Morgenstunden bricht ein 26-Jähriger in Kayseri, der Hauptstadt der türkischen Region Kappadokien, in ein Juweliergeschäft ein. Zuerst setzt er einen Gabelstapler gegen das Rolltor ein – dann macht er sich auf einem Esel aus dem Staub.

Ob ihm die spektakuläre Flucht gelingt, zeigt blue News im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Normalerweise reiten hier Profis Monsterwellen – Diesmal erwischt es in Nazaré die Zuschauer

Normalerweise reiten hier Profis Monsterwellen – Diesmal erwischt es in Nazaré die Zuschauer

Hier messen sich sonst die Besten der Besten mit den grössten Wellen Europas. Ein Ort, an dem Weltklassesurfer an ihre Grenzen gehen. Doch diesmal bleibt das Meer Nebensache – die Naturgewalt trifft die Zuschauer.

03.02.2026

Mehr zum Thema

Aktuell. Zwei Italiener im Tessin wegen Einbruchserie festgenommen

AktuellZwei Italiener im Tessin wegen Einbruchserie festgenommen

«Beurteilen individuell». Hausverbot wegen Gipfeli – Coop büsst nicht alle Diebstähle gleich

«Beurteilen individuell»Hausverbot wegen Gipfeli – Coop büsst nicht alle Diebstähle gleich

Aktuell. Jugendliche stehlen 9 Motorräder und werden in Frankreich verhaftet

AktuellJugendliche stehlen 9 Motorräder und werden in Frankreich verhaftet

Meist gelesen

Brisante E-Mail aufgetaucht: Moretti fand feuerfesten Schaumstoff «zu teuer»
Kreditkarten-Betrügerin Simon holt zweimal Gold: «Es ist niemand freundlich zu mir»
Lawinen-Abgang bei Adelboden BE – Rega im Einsatz
Senior in Grenchen vor Zug geschubst – Mann verhaftet
Zwei Monate ausziehen, danach bis zu 850 Franken höhere Miete