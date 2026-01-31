Tradition oder Tierquälerei? – Ein 500 Jahre alter Brauch zwingt Pferde durchs Feuer In Spanien reiten Bewohner ihre Pferde durch lodernde Feuer. Das Festival Las Luminarias gilt als gelebte Tradition – sorgt aber seit Jahren für Diskussionen. Wie beim Zürcher Sechseläuten steht auch hier der Umgang mit Pferden in der Kritik. 28.01.2026

Für die Befürworter ist Las Luminarias ein emotionales Ritual, tief verwurzelt im Dorf San Bartolomé de Pinares, westlich von Madrid. Pferde und Reiter sollen durch das Feuer gereinigt und für das kommende Jahr geschützt werden. Die Bilder sind eindrücklich – und für viele Ausdruck von Glaube, Identität und Zusammenhalt.

Ein Ritual unter Beobachtung

Gleichzeitig wächst der Widerstand. Tierschutzorganisationen stellen die Frage, wie viel Belastung Pferden zugemutet werden darf. Wo endet Tradition, wo beginnt Tierquälerei?

Das Video zeigt beide Seiten – und warum diese Debatte weit über ein einzelnes Dorf in Spanien hinausreicht.

