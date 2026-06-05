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Jöö-Alarm im Regenwald Verwaistes Elefantenbaby berührt Menschen weltweit

Christian Thumshirn

5.6.2026

Jöö-Alarm aus dem Regenwald: Elefantenbaby Agbaibor lebt – und bekommt eine zweite Chance

Jöö-Alarm aus dem Regenwald: Elefantenbaby Agbaibor lebt – und bekommt eine zweite Chance

Traurige Nachrichten aus Zürich, hoffnungsvolle Bilder aus Nigeria: Während ein neugeborenes Elefantenkalb im Zoo Zürich eingeschläfert werden musste, erhält ein verwaistes Elefantenbaby in Nigeria eine zweite Chance.

05.06.2026

Traurige Nachrichten in der Schweiz, hoffnungsvolle Bilder aus Nigeria: Während ein neugeborenes Elefantenkalb im Zoo Zürich eingeschläfert werden musste, erhält ein verwaistes Elefantenbaby in Nigeria eine zweite Chance.

Christian Thumshirn

05.06.2026, 16:18

Waldelefanten gehören zu den seltensten und am stärksten bedrohten Elefantenarten der Welt. Im Gegensatz zu ihren grösseren Verwandten in der Savanne leben sie verborgen in den dichten Regenwäldern West- und Zentralafrikas.

Jahrzehntelange Wilderei und die Zerstörung ihres Lebensraums haben die Bestände dramatisch schrumpfen lassen. In Nigeria gibt es nach Schätzungen nur noch rund 200 Tiere.

Allein etwa 40 davon leben im Okomu-Nationalpark im Süden des Landes – einem der letzten Rückzugsorte der Art.

Kampf um das Überleben der letzten Waldelefanten

Naturschützer versuchen dort seit Jahren, die verbliebenen Tiere vor Wilderern und dem Verlust ihres Lebensraums zu schützen. Jeder einzelne Elefant gilt deshalb als wertvoll für das Überleben der Population.

Umso grösser war die Aufmerksamkeit, als ausserhalb des Nationalparks ein verwaistes Elefantenjunges entdeckt wurde. Für die Tierschützer begann damit ein Wettlauf gegen die Zeit.

Wie die Rettung des kleinen Agbaibor gelang und warum die herzerwärmenden Bilder des Elefantenbabys derzeit viele Menschen berühren, zeigt das Video oben..

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