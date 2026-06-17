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Spektakuläre Tiefsee-Aufnahmen Erstmals zeigt sich einer der geheimnisvollsten Haie der Welt

Christian Thumshirn

17.6.2026

Spektakuläre Tiefsee-Aufnahmen: Erstmals zeigt sich einer der geheimnisvollsten Haie der Welt

Spektakuläre Tiefsee-Aufnahmen: Erstmals zeigt sich einer der geheimnisvollsten Haie der Welt

Jahrzehntelang bekamen Forscher den Koboldhai meist nur tot in Fischernetzen zu Gesicht. Nun zeigen spektakuläre Aufnahmen das seltene Tiefseetier dort, wo es eigentlich zu Hause ist – und werfen neues Licht auf eine fast unbekannte Art.

17.06.2026

Jahrzehntelang bekamen Forscher den Kobold-Hai meist nur tot in Fischernetzen zu Gesicht. Nun zeigen spektakuläre Aufnahmen das seltene Tiefseetier dort, wo es eigentlich zu Hause ist – und werfen neues Licht auf eine fast unbekannte Art.

Christian Thumshirn

17.06.2026, 11:27

Der Kobold-Hai gehört zu den seltensten und am wenigsten erforschten Haien der Welt. Er lebt in grosser Tiefe, fernab des Sonnenlichts, und wird nur äusserst selten gesichtet.

Die nun veröffentlichten Aufnahmen entstanden bei wissenschaftlichen Tiefsee-Expeditionen der University of Hawaiʻi und des Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre im Pazifik, bei denen Forschern eine aussergewöhnliche Beobachtung gelang.

Ein Rätsel der Tiefsee

Die ungewöhnliche Art gilt als «lebendes Fossil» und existiert seit Millionen von Jahren nahezu unverändert. Neue Beobachtungen könnten nun helfen, mehr über ihren Lebensraum und ihre Verbreitung zu erfahren.

Die sensationellen Bilder im Video oben zeigen einen Kobold-Hai dort, wo ihn bisher kaum ein Mensch zu Gesicht bekommen hat.

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