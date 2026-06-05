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Wunder am Meeresgrund Forscher entdecken 300 Jahre alten Schatz in der Tiefe

Christian Thumshirn

5.6.2026

Wunder am Meeresgrund – Fast 300 Jahre unberührt – Forscher entdecken Schatzkammer in der Tiefe

Wunder am Meeresgrund – Fast 300 Jahre unberührt – Forscher entdecken Schatzkammer in der Tiefe

Ein versunkenes Handelsschiff, kostbares chinesisches Porzellan und ein Geheimnis aus dem 18. Jahrhundert: Vor der Küste Norwegens haben Archäologen ein aussergewöhnliches Wrack untersucht, das fast 300 Jahre lang den Blicken der Welt entzogen blieb.

05.06.2026

Vor der Küste Norwegens haben Archäologen ein aussergewöhnliches Wrack untersucht, das fast 300 Jahre lang den Blicken der Welt entzogen blieb. In 600 Metern Tiefe finden sie wertvolles chinesisches Porzellan.

Christian Thumshirn

05.06.2026, 18:56

Das Wrack liegt im Skagerrak, der Meerenge zwischen Norwegen, Dänemark und Schweden. Die Region gilt seit Jahrhunderten als eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten Nordeuropas.

Entdeckt wurde das Schiff bereits 2023 vom norwegischen Berufstaucher und Unterwasserfilmer Espen Sæstad. Es befindet sich rund 100 Kilometer vor der norwegischen Küste in einer Tiefe von etwa 600 Metern. Aufgrund von Funden und Bauweise gehen die Forschenden davon aus, dass es sich um ein nordeuropäisches Handelsschiff aus der Mitte des 18. Jahrhunderts handelt.

Warum das rund 22 Meter lange Segelschiff sank, ist bis heute ungeklärt.

Wertvolle Einblicke in den Welthandel des 18. Jahrhunderts

Für die Wissenschaft ist der Fund von eine Sensation. Das Schiff transportierte Waren aus einer Zeit, als Europa und Asien durch weitreichende Handelsnetzwerke verbunden waren. Die Ladung könnte neue Erkenntnisse darüber liefern, welche Güter damals gehandelt wurden und wie diese ihren Weg über die Weltmeere fanden.

Nun wollen die Wissenschaftler die Fundstücke sorgfältig untersuchen und konservieren. Viele Gegenstände wurden über Jahrhunderte von Dunkelheit, Kälte und hohem Wasserdruck geschützt.

Im Video oben zeigen wir dir die spektakulären Aufnahmen, wie ein Unterwasserroboter die wertvolle Fracht Stück für Stück vom Meeresgrund birgt.

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