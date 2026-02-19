Fischer klettern auf 15-Meter-Wal – und retten ihn

15-Meter-Wal strandet im Fluss – Fischer klettert auf seinen Rücken, um ihn zu retten Ein 15 Meter langer Wal kämpft im seichten Flusswasser vor Sumatra ums Überleben. Fischer greifen ein – einer klettert sogar auf den Rücken des Kolosses, um ihn zurück Richtung Meer zu lenken. Eine spektakuläre Rettungsaktion mit Happy End. 19.02.2026

Ein 15 Meter langer Wal kämpft im seichten Flusswasser vor Sumatra ums Überleben. Fischer greifen ein – einer klettert sogar auf den Rücken des Kolosses, um ihn zurück Richtung Meer zu lenken. Eine spektakuläre Rettungsaktion mit Happy End.

In Süd-Sumatra, Indonesien, verirrt sich ein rund 15 Meter langer Wal in den Somor-Fluss. Fischer und Dorfbewohner versuchen, den Koloss mit Booten zurück Richtung Meer zu lenken.

Der Fluss ist einfach zu flach

Doch das Wasser ist seicht – und der Wal treibt immer wieder ans Ufer zurück.

Wie lange die Rettung dauert und wie sie endet, erklärt das Video.

