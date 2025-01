Beisse täglich in die saure Zitrone – du wirst reichlich belohnt

Die Zitrone ist ein Wundermittel für die Gesundheit. Bild: IMAGO/Future Image

Die Zitrone ist ein wahrer Superfood. Wer täglich in die Zitrone beisst, der wird belohnt. Die Wunderwaffe hilft im Kampf gegen Erkältungen, lässt die Kilos purzeln und räumt bei Verdauungsbeschwerden auf.

Es gibt sie überall und ist günstig: die Zitrone. Sie gilt als wahres Multitalent für die Gesundheit und überzeugt durch ihren hohen Gehalt an Vitamin C. Mit 53 Milligramm pro 100 Gramm bei gerade einmal 35 Kalorien zählt die Zitrusfrucht zu den besten Helfern für ein starkes Immunsystem. Ihr Vitamin-C-Gehalt unterstützt den Körper effektiv bei der Abwehr von Viren und schützt so vor Erkältungen und Infektionen.

Die Zitrone bietet eine beeindruckende Vielfalt an gesundheitlichen Vorteilen: Sie schützt die Zellen, fördert die Wundheilung und hilft bei der Gewichtsreduktion.

Zudem strafft sie die Haut, lindert Verdauungsprobleme und erweist sich als effektives Mittel gegen Kater: Nach einer durchzechten Nacht unterstützt sie den Körper dabei, schneller zu regenerieren.

Doch die Zitrusfrucht punktet nicht nur mit ihren positiven Effekten auf die Gesundheit, sondern auch mit ihrem unverwechselbaren Geschmack. Die Zitronensäure gibt warmen und kalten Speisen eine besondere Frische, während die Schale mit ihrem intensiven Aroma Salatdressings, Fischgerichte oder Kuchen verfeinert. Sie ist ein kulinarisches Highlight, das Vielseitigkeit und Genuss vereint.

Darum ist die Zitrone so gesund

Mit ihrem hohen Vitamin-C-Gehalt von 53 Milligramm pro 100 Gramm deckt die Zitrone bereits rund die Hälfte des täglichen Bedarfs. Das macht sie zu einem kraftvollen Immunbooster mit antibakterieller Wirkung.

Schon seit Generationen wird heisses Wasser mit Zitrone als bewährtes Hausmittel gegen Erkältungen geschätzt. Kombiniert mit Ingwer entfaltet sich die Wirkung noch stärker: Neben Vitamin C liefert die Mischung auch Magnesium, das sowohl die Abwehrkräfte als auch das Nervensystem unterstützt, schreibt «fitforfun.de» im Artikel «Abnehmen mit Zitrone: Alle Fakten über den natürlichen Fettkiller».

Das in der Zitrone enthaltene Vitamin C hat zahlreiche positive Effekte auf den Körper: Es regt die Kollagenbildung an und sorgt dafür, dass Haut, Bänder und Sehnen geschmeidig bleiben. Gleichzeitig stärkt es die Blutgefässe und festigt Zähne, Knochen, Nägel und Haare. Als starkes Antioxidans bekämpft Vitamin C freie Radikale, schützt die Zellen vor vorzeitiger Alterung und unterstützt das Bindegewebe. Die Zitrone ist damit nicht nur ein Gesundheitsbooster, sondern auch ein natürlicher Schönheitshelfer.

Die Zitrone ist eine wahre Abnehmhelferin

Der hohe Vitamin-C-Gehalt der Zitrone spielt eine zentrale Rolle bei der Hormonproduktion. Insbesondere fördert Vitamin C die Bildung von Serotonin, dem sogenannten Glückshormon, das für Wohlbefinden und Ausgeglichenheit sorgt. Gleichzeitig unterstützt es die Produktion von Noradrenalin, einem Hormon, das den Stoffwechsel ankurbelt und die Fettverbrennung fördert. Die Zitrone wirkt damit nicht nur belebend, sondern trägt auch aktiv zu einem gesunden Hormonhaushalt bei.

Der hohe Säuregehalt der Zitrone unterstützt die Verdauung, indem er dem Körper hilft, fette und schwere Speisen leichter zu verarbeiten. Doch nicht nur die Säure macht die Zitrone wertvoll: Die Schale enthält Pektin, einen wichtigen Ballaststoff, der eine gesunde Darmflora fördert und damit die Verdauung langfristig unterstützt. Die Zitrone ist somit ein natürlicher Verdauungshelfer mit Mehrwert.

Abnehmen dank der Zitrone? So geht es

Zitronen punkten nicht nur mit Vitamin C, sondern auch mit einem hohen Kaliumgehalt, der den Elektrolythaushalt positiv beeinflusst. Kalium hat eine entwässernde und harntreibende Wirkung, wodurch Giftstoffe aus dem Körper gespült werden. Gleichzeitig unterstützt es die optimale Funktion von Nerven, Herz und Muskeln. Trotz ihres sauren Geschmacks zählt die Zitrone zu den basischen Lebensmitteln, die den Säure-Basen-Haushalt des Körpers ins Gleichgewicht bringen. Zusätzlich fördert sie die Aufnahme von Eisen – ein Vorteil, der besonders für Vegetarier und Veganer von Bedeutung ist.

Vitamin C spielt eine Schlüsselrolle bei der Kollagenproduktion, die nicht nur die Hautstruktur stärkt, sondern auch für straffe Konturen sorgt. Gemeinsam mit Vitamin B6 und Niacin ist es ausserdem an der Bildung von L-Carnitin beteiligt, einem essenziellen Stoff für die Fettverbrennung in der Muskulatur. L-Carnitin hilft dem Körper, Fett effizient in Energie umzuwandeln – seine volle Wirkung entfaltet es jedoch in Kombination mit Kraft- und Ausdauertraining. Die Zitrone ist somit nicht nur ein natürlicher Schönheitshelfer, sondern auch ein Unterstützer für einen aktiven Lebensstil.

Wichtig zu wissen: Während des Abnehmens steigt der Vitamin-C-Bedarf des Körpers deutlich an. Grund dafür ist, dass der Fettabbau eine Stresssituation für den Organismus darstellt, in der der Verbrauch von Vitamin C erhöht wird. Gleichzeitig führt die verstärkte Harnproduktion, die mit dem Gewichtsverlust einhergeht, zu einer vermehrten Ausscheidung wasserlöslicher Substanzen wie Vitamin C. Um diesen erhöhten Bedarf zu decken, kann die Zitrone mit ihrem hohen Vitamin-C-Gehalt eine wertvolle Unterstützung sein.

Das solltest du beim Kauf und bei der Lagerung beachten

Zitronen gibts das ganze Jahr über zu kaufen. Hauptsächlich werden die Zitrusfrüchte in Italien oder Spanien angebaut.

Greife beim Einkauf zu kleinen und schweren Früchten – diese haben viel Saft. Der Glanz ist wichtiger als die Farbe, dieser verrät dir den Reifegrad. Eine dünne Schale und wenig Kerne sind Qualitätsmerkmale.

Wer die Schale verwenden möchte, sollte Bio-Zitronen kaufen. Auch diese vor dem Verzehr gründlich abspülen. Herkömmlich angebaute Früchte sind oft mit Pestiziden belastet.

Zitronen sollten nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, diese sind kälteempfindlich. Im kühlen Keller hält der Säuregehalt bis zu drei Monaten. Beachte dabei: Je länger Zitronen lagern, garen oder verarbeiten, desto mehr Vitamin C geht verloren.

