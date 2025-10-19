Wie bei den meisten Dingen im Leben gilt auch für den Genuss von Kaffee: Das rechte Mass ist entscheidend. Hier und da eine kleine Koffein-Dosis kann unser Gehirn dabei unterstützen, konzentriert und produktiv zu arbeiten. Übertreiben wir es aber mit der Koffein-Zufuhr, kann das einen gegenteiligen Effekt haben, indem es uns nervös macht.

Bild: iStock/dusanpetkovic