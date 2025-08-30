  1. Privatkunden
Halluzinationen wie auf LSD Vorsicht bei der Menüwahl – diese Fische wirken wie Drogen

Von Christian Thumshirn

30.8.2025

Forscher rätseln über Ursache – Diese Fische können beim Essen bizarre Halluzinationen auslösen

Forscher rätseln über Ursache – Diese Fische können beim Essen bizarre Halluzinationen auslösen

Halluzinogene kennt man aus Pilzen, Kräutern oder Kakteen. Aber auch manche Fische haben es faustdick hinter den Kiemen. Sie können beim Verzehr LSD-ähnliche Trips auslösen. Das sind die Hintergründe.

29.08.2025

Halluzinogene kennt man aus Pilzen, Kräutern oder Kakteen. Aber auch manche Fische haben es faustdick hinter den Kiemen. Sie können beim Verzehr LSD-ähnliche Trips auslösen. Das sind die Hintergründe.

Von Christian Thumshirn

30.08.2025, 12:47

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wer bestimmte Fische wie die Goldstrieme isst, kann  Bewusstseinsveränderungen erleben, die von lebhaften Traumlandschaften bis zu wirren Delirien reichen.
  • Forscher stehen noch vor einem Rätsel, vermuten aber, dass bioaktive Stoffe aus Algen oder sogar natürliche psychedelische Verbindungen wie DMT für die Effekte verantwortlich sein könnten.
  • Wie stark diese Effekte ausfallen, kann von mehreren Faktoren abhängen, über die Wissenschaft noch wenig weiss.
Mehr anzeigen

Wer einen Fisch verspeist, rechnet nicht damit, dass er gleich in bizarre Traumwelten katapultiert werden könnte. Bei der Goldstrieme, ein Fisch, der auch im Mittelmeer heimisch ist, kann genau das passieren.

Unter gewissen Umständen löst der Verzehr LSD-ähnliche Halluzinationen aus – teils tauchen Betroffene in wirre Traumlandschaften, mal fallen sie in ein Delirium. 

Bizarre Halluzinationen aus dem Meer

Warum genau das passiert, bleibt rätselhaft. Forscher haben erste Vermutungen – doch noch sind viele Fragen offen.

blue News erklärt im Video, was hinter den seltenen Trips stecken könnte, und warum die Chance, einen halluzinogenen Fisch zu verspeisen, immer grösser wird.

