Wenn die Tablette wieder mal querliegt … – Diese zwei Tricks lassen jede Pille leichter flutschen Winterzeit, Grippezeit – und Tabletten, die partout nicht runter wollen. Dabei gibts zwei simple Moves, die das Schlucken massiv erleichtern. Im Video zeigen wir dir, mit welchen Tricks es besser flutscht. 19.11.2025

Winterzeit ist Grippezeit – und dann Tabletten, die partout nicht runterwollen. Dabei gibts zwei simple Tricks, die das Schlucken massiv erleichtern. Im Video zeigen wir dir, wie du Pillen richtig schluckst.

Für viele Menschen bleibt das Schlucken von Tabletten eine unangenehme Hürde – gerade jetzt, wo Erkältungen und grippale Infekte Hochsaison wieder haben.

Grössere Pillen lösen bei gewissen Menschen einen Würgereiz aus, manchen bleiben die Medikamente im Rachen hängen, derweil andere Tabletten aus Unsicherheit zerkleinern oder in Wasser auflösen – was jedoch deren Wirksamkeit verändern kann.

So gelingt das Tablettenschlucken leichter

Dass das Problem Pilleneinnahme verbreiteter ist, als manch eine*r denkt, zeigen auch iumm Studien aus der klinischen Pharmakologie.

Dabei gibt es einfache Methoden, die das Einnehmen von Tabletten und Kapseln deutlich erleichtern können.

Welche beiden Tricks wirklich helfen und warum sie so gut funktionieren, zeigt unser kurzes Video.

Mehr Videos aus dem Ressort