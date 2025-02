Dieser Fitness-Test bringt Günther Jauch ganz schön Schwitzen Wer lange auf einem Bein stehen kann, lebt Studien zufolge länger. Der Flamingo-Test gilt als gutes Mass für den Alterungsprozess. Jetzt hat sich «Wer wird Millionär?»-Moderator Günther Jauch daran versucht. 24.02.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim sogenannten Flamingo-Test wird die Zeit gemessen, die man auf einem Bein stehen kann.

Der Fitness-Test ist am heutigen Montagabend Thema in der RTL-Show «Wer wird Millionär?».

Moderator Günther Jauch will dabei einem 44 Jahre jüngeren Kandidaten beweisen, wie fit er mit seinen 68 Jahren noch ist. Mehr anzeigen

Beim sogenannten Flamingo-Test wird die Zeit gemessen, die ein Mensch auf einem Bein stehen kann. Dabei geht es hauptsächlich darum, den Fortschritt des Alterungsprozesses zu prüfen.

In einer Studie, die im Oktober 2024 im Fachmagazin «Plos One»veröffentlicht wurde, haben Wissenschaftler*innen untersucht, wie sich die Faktoren Gang, Kraft oder Gleichgewicht eignen, um den Fortschritt des Alterungsprozesses schnell und ohne grosse Hilfsmittel festzustellen.

Jauch erinnert sich an die Sicherheitskontrollen am Flughafen

Jauch erinnert sich beim Gedanken an den Flamingo-Test zuerst an die Sicherheitskontrollen am Flughafen. Passagiere müssen dort oft ihre Schuhe hochheben, also einbeinig dastehen.

Dabei kämen einige arg ins Schwitzen. «Und dann merke ich, die Hälfte der Menschen fällt um dabei. Die halten sich immer an jemandem oder irgendwas fest», so Jauch.

In der Folge will es der «Wer wird Millionär?»-Moderator ganz genau wissen. Er ordnet einen Test an und fordert den 44 Jahre jüngeren Kandidat Niklas Erkes zum einbeinigen Duell auf.

«Sie müssen 43 Sekunden schaffen. Und ich muss 19 oder 20 Sekunden schaffen», erklärt 68-jährige Jauch dem 24-jährigen Studenten. Was beides nicht stimmt: Der Moderator müsste 35 Sekunden schaffen, der Student dagegen 60 – siehe Liste unten.

Und dann geht es auch schon los mit dem Test. Jauch macht dabei anfänglich eine ziemlich gute Figur, wie das obige Video beweist.

Allerdings hält der Moderator sein Bein deutlich weniger hoch als der Kandidat. Und je länger Jauch einbeinig da steht, desto stärker beginnt er mit seinem Körper an zu wackeln.

«Wir können uns auch gegenseitig stützen», schlägt Kandidat Erkes nach 35 Sekunden vor. Gesagt, getan, geschafft – nach 44 Sekunden steht Jauch wieder mit beiden Beinen auf den Füssen.

Wie lange schaffst du auf einem Bein zu stehen?

Und wie lange schaffst du es ein Bein in der Luft halten können, also einbeinig zu stehen?

Der britische Gesundheitsdienst National Health Service gab dazu folgende Richtwerte heraus:

18 bis 49 Jahre: 60 Sekunden

50 bis 59 Jahre: 40 Sekunden

60 bis 69 Jahre: 35 Sekunden

70 bis 79 Jahre: 20 Sekunden

Ab 80 Jahren: 5 Sekunden

Und falls du wissen willst, wie es mit Günther Jauch und Kandidat Niklas Erkes weitergeht, solltest du heute Montagabend, 24. Februar, 20.15 Uhr, RTL einschalten.

