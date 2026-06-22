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Die 0,03-Formel So berechnest du deinen täglichen Flüssigkeitsbedarf

Carlotta Henggeler

23.6.2026

33, 34, 35 Grad überall in der Schweiz: Genügend zu trinken ist wichtig. Aber wie viel? Das zeigt eine neue Faustregel. (Symbolfoto)
33, 34, 35 Grad überall in der Schweiz: Genügend zu trinken ist wichtig. Aber wie viel? Das zeigt eine neue Faustregel. (Symbolfoto)
Clara Margais/dpa

Die Schweiz ächzt unter der Sommerhitze – doch wie viel Wasser braucht dein Körper jetzt wirklich? Mit einer einfachen Formel lässt sich dein täglicher Flüssigkeitsbedarf in wenigen Sekunden berechnen.

Carlotta Henggeler

23.06.2026, 00:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die 0,03-Formel berechnet den täglichen Flüssigkeitsbedarf anhand des Körpergewichts.
  • Zu wenig Trinken kann Müdigkeit, Kopfschmerzen, Schwindel, Krämpfe und im Extremfall eine gefährliche Dehydrierung verursachen. 
  • Auch zu viel Wasser kann schaden, weil wichtige Mineralstoffe verdünnt werden und im Extremfall eine Wasservergiftung droht. 
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Wenn die Temperaturen steigen, greift man automatisch häufiger zur Wasserflasche. Doch wie viel Flüssigkeit braucht der Körper tatsächlich?

Die oft zitierte Empfehlung von 1,5 bis 2 Litern pro Tag gilt nur als  Richtwert. Ernährungsexperten verweisen deshalb gerne auf eine einfache Formel, wie du deinen persönlichen Wasserbedarf anhand deines Körpergewichts berechnen kannst – und warum sowohl zu wenig als auch zu viel Trinken gesundheitliche Folgen haben kann.

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Denn der tatsächliche Flüssigkeitsbedarf ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich – und hängt vor allem vom Körpergewicht ab. Einfach gesagt: Wer mehr wiegt, braucht in der Regel auch mehr Wasser, damit der Körper optimal funktionieren kann.

Mit der sogenannten 0,03-Formel kann die optimale Trinkmenge für jede Person berechnet werden. Konkret heisst das: 0,03 Liter (30 Milliliter) pro Kilo Körpergewicht am Tag.

Für eine Person mit 60 Kilogramm Körpergewicht bedeutet das ein täglicher Bedarf von 1,8 Liter Flüssigkeit.

So rechnest du die benötigte Menge aus

  • Mit 50 kg Körpergewicht brauchst du  1,5 Liter Flüssigkeit
  • Mit 60 kg Körpergewicht 1,8 Liter Flüssigkeit
  • Mit 70 kg Körpergewicht 2,1 Liter Flüssigkeit
  • Mit 80 kg Körpergewicht 2,4 Liter Flüssigkeit
  • Mit 90 kg Körpergewicht 2,7 Liter Flüssigkeit
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Zur täglichen Flüssigkeitszufuhr zählen nicht nur Wasser, Tee oder andere Getränke, sondern auch feste Nahrungsmittel. Besonders wasserreich sind Obst und Gemüse wie Gurken, Tomaten, Äpfel, Orangen oder Beeren. Insgesamt decken Lebensmittel im Durchschnitt rund ein Drittel des täglichen Wasserbedarfs.

Klar ist auch: Der Bedarf kann bei Hitze, Sport, körperlicher Arbeit, Fieber, Durchfall oder während der Stillzeit deutlich steigen. Die 0,03-Methode ist denn auch ein Richtwert.

Was passiert, wenn wir zu wenig trinken?

Zu wenig Wasser kann sich schnell bemerkbar machen. Typische Warnsignale sind Müdigkeit, Schwäche, Kopfschmerzen, Schwindel oder Konzentrationsprobleme. Auch Muskelkrämpfe, ein trockener Mund, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, starkes Schwitzen, ein erhöhter Puls oder eine erhöhte Körpertemperatur können auf Flüssigkeitsmangel hindeuten. Treten Verwirrtheit oder Bewusstseinsstörungen auf, sollte rasch gehandelt werden. In schweren Fällen kann eine Dehydrierung lebensbedrohlich werden.

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Und das kannst du tun, wenn du eines/mehrere Symptome feststellst:

Einen kühlen oder schattigen Ort aufsuchen, dich hinlegen, den Körper mit feuchten Tüchern kühlen, frisches Wasser trinken oder ein elektrolythaltiges Getränk zu dir nehmen (dies sind Getränke, die Natrium, Kalium, Magnesium und Glucose enthalten (wie mit Wasser verdünnter Apfelsaft oder Sportgetränke). Im Notfall medizinische Hilfe anfordern oder 144 wählen.

Was passiert, wenn ich zu viel trinke?

Doch auch zu viel Wasser kann problematisch sein – insbesondere bei Ausdauersportarten. Wer mehr Flüssigkeit aufnimmt, als er durch Schwitzen und Atmen verliert, riskiert einen Mangel an wichtigen Mineralstoffen. Zudem kann das Blut zu stark verdünnt werden, was im Extremfall zu einer sogenannten Wasservergiftung führt. Gefährlich sind auch Wasseransammlungen im Gewebe, sogenannte Ödeme, die besonders im Gehirn schwere Folgen haben können, schreibt Ernährungsberaterin auf dem Blog der Hirslanden Gruppe

Und so berechnest du deinen Flüssigkeitsverlust

Der Flüssigkeitsverlust während einer Belastung lässt sich wie folgt berechnen: Körpergewicht vor der Belastung minus Körpergewicht nach der Belastung, plus Trinkmenge während der Belastung.

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Bei einer ausgeglichen Bilanz ist die Differenz gleich +/- 0. Bei einer zu geringer Trinkmenge ist die Differenz negativ. Bei einer zu grosser Trinkmenge ist die Differenz positiv.

Der Bund warnt und gibt Tipps

Meteo Schweiz warnt vor einer anhaltenden Hitzewelle im gesamten Land. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat für diese Wetterlage Empfehlungen herausgegeben.

Die Tipps an Hitzetagen

  • Körper kühl halten, Ernährung und Trinkverhalten anpassen
  • Meide die pralle Sonne und halte dich im Schatten sowie an kühlen Orten auf
  • Vermeide anstrengende körperliche Tätigkeiten zur heissesten Tageszeit (Mittagssonne (11 bis 15 Uhr); sowie hohe Temperatur (15 bis 17 Uhr). Verlege diese auf die frühen Morgen- oder späten Abendstunden
  • Regelmässig trinken, mindestens 1,5 Liter pro Tag. Verzichte auf alkoholische oder gesüsste Getränke. Ideal: Leitungswasser trinken, ergänzen mit Früchte und Gemüse-Konsum. Mineralwasser, verdünnte Apfelschorlen und Kräuter- oder Früchtetees
  • Bei Herz- oder Nierenschwäche die Trinkmenge ärztlich abklären
  • Essen Sie kleinere, leichtere und häufigere Mahlzeiten, meide fettreiche und schwer verdauliche Nahrung.
  • Salzhaltige Lebensmittel helfen den durch starkes Schwitzen verursachten Mineralverlust auszugleichen
  • Trage leichte Kleidung und nutze leichte Bettwäsche
  • Auch kühlende Lotionen, kalte Tücher auf Stirn und Nacken, sowie kalte Fuss- und Handbäder helfen den Körper zu kühlen
  • Nehme kühlende Duschen oder Bäder
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