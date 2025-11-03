Schnarchen adieu dank Käse – kein Käse

Schnarchen stört nicht nur den eigenen Schlaf, sondern oft auch den des Partners. Kritisch wird es, wenn nächtliches Sägen mit Schlafapnoe zusammenhängt – kurzen Atemaussetzern, die gesundheitliche Folgen haben können. Sie erhöhen unter anderem das Risiko für Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In der Schweiz sind über 150'000 Menschen an einer Schlafapnoe erkrankt. Das entspricht etwa 10% der Bevölkerung. Männer sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Frauen. Die Häufigkeit nimmt mit dem Alter zu, wobei bei Männern zwischen 65 und 70 Jahren bis zu 60% betroffen sein können.
Eine chinesische Studie bringt ein beliebtes Schweizer Lebensmittel ins Spiel: Käse. Laut der im Fachjournal «Sleep Medicine» veröffentlichten Untersuchung kann regelmässiger Käsekonsum das Risiko für Schlafapnoe senken. Die Forschenden werteten Daten von rund 400'000 Personen aus Grossbritannien und Finnland aus und untersuchten, wie sich Käse auf 44 Blutwerte auswirkt.
Die Ergebnisse zeigten, dass der Verzehr von Käsesorten wie Cheddar, Camembert und Gorgonzola durch bestimmte Stoffwechselprozesse die Wahrscheinlichkeit einer Schlafapnoe verringern kann. Besonders sechs Biomarker, darunter Harnstoff, Testosteron und der diastolische Blutdruck, spielten eine entscheidende Rolle. Der Käseverzehr führte zu einem Anstieg des Testosteronspiegels und einer Senkung des Blutdrucks, was sich positiv auf das Risiko einer Schlafapnoe auswirken kann.
Die Forscher betonen, dass diese Erkenntnisse das Potenzial von Ernährungsinterventionen zur Reduzierung von Schlafapnoe und den damit verbundenen Gesundheitsrisiken unterstreichen. Sie heben die komplexen Zusammenhänge zwischen Ernährung, Biomarkern und Schlafapnoe hervor und fordern weitere Forschung, um die Ergebnisse auf verschiedene Bevölkerungsgruppen zu übertragen.
Schlafapnoe: Auch eine gesunde Schlafhygiene hilft
Neben dem Konsum von Käse gibt es weitere Massnahmen, die das Schnarchrisiko senken können. Eine gute Schlafhygiene ist entscheidend. Dazu gehört das Schlafen in Seitenlage, um Atemaussetzer zu vermeiden, sowie ein ruhiges und kühles Schlafzimmer mit einer Temperatur von 14 bis 18 Grad. Ein leichtes Abendessen und der Verzicht auf Alkohol und Beruhigungsmittel vor dem Schlafengehen können ebenfalls helfen.
Übergewicht abzubauen ist eine weitere effektive Massnahme, da es die Atemwege freier macht. «Jedes verlorene Pfund wirkt wie ein Medikament», so die «HNO-Ärzte im Netz». Auch Hilfsmittel wie Nasenpflaster, Biss-Schienen oder ein Zungenschrittmacher können das Schnarchen reduzieren, berichtet «focus.de»
Mehr Videos aus dem Ressort
Influencer «Liver King» erreicht mit bizarren Diät-Tipps Millionen
Der «Liver King» ist die Krönung von absurden Diättrends auf den sozialen Medien. Muskelbepackt und mit viel Charisma bewirbt er eine Ernährung, bei der rohes Fleisch im Mittelpunkt steht. Gesund ist das nicht wirklich.