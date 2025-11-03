Schnarchen adieu dank Käse – kein Käse

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue chinesische Studie Schnarchen adieu dank Käse – kein Käse

ai-scrape

3.11.2025 - 21:36

Verschiedene Käseprodukte im Regal eines Lebensmittelladens (Symbolbild).
Verschiedene Käseprodukte im Regal eines Lebensmittelladens (Symbolbild).
Imago

Käse als Einschlafhilfe? Eine chinesische Untersuchung zeigt, dass der regelmässige Konsum von Käse das Schnarchrisiko reduzieren könnte – besonders bei Menschen mit Schlafapnoe.

03.11.2025, 21:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine chinesische Studie mit rund 400'000 Teilnehmenden zeigt, dass regelmässiger Konsum von Käse wie Cheddar oder Camembert das Risiko für Schlafapnoe senken kann.
  • Der Käse beeinflusst laut der Studie bestimmte Biomarker, etwa Testosteron und Blutdruck, die eine Rolle bei der Entstehung von Schlafapnoe spielen.
  • Die Forscher betonen das Potenzial von Ernährung zur Vorbeugung und fordern weitere Studien zur Übertragbarkeit der Ergebnisse.
Mehr anzeigen

Schnarchen stört nicht nur den eigenen Schlaf, sondern oft auch den des Partners. Kritisch wird es, wenn nächtliches Sägen mit Schlafapnoe zusammenhängt – kurzen Atemaussetzern, die gesundheitliche Folgen haben können. Sie erhöhen unter anderem das Risiko für Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. In der Schweiz sind über 150'000 Menschen an einer Schlafapnoe erkrankt. Das entspricht etwa 10% der Bevölkerung. Männer sind etwa doppelt so häufig betroffen wie Frauen. Die Häufigkeit nimmt mit dem Alter zu, wobei bei Männern zwischen 65 und 70 Jahren bis zu 60% betroffen sein können.

Eine chinesische Studie bringt ein beliebtes Schweizer Lebensmittel ins Spiel: Käse. Laut der im Fachjournal «Sleep Medicine» veröffentlichten Untersuchung kann regelmässiger Käsekonsum das Risiko für Schlafapnoe senken. Die Forschenden werteten Daten von rund 400'000 Personen aus Grossbritannien und Finnland aus und untersuchten, wie sich Käse auf 44 Blutwerte auswirkt.

Die Ergebnisse zeigten, dass der Verzehr von Käsesorten wie Cheddar, Camembert und Gorgonzola durch bestimmte Stoffwechselprozesse die Wahrscheinlichkeit einer Schlafapnoe verringern kann. Besonders sechs Biomarker, darunter Harnstoff, Testosteron und der diastolische Blutdruck, spielten eine entscheidende Rolle. Der Käseverzehr führte zu einem Anstieg des Testosteronspiegels und einer Senkung des Blutdrucks, was sich positiv auf das Risiko einer Schlafapnoe auswirken kann.

Die Forscher betonen, dass diese Erkenntnisse das Potenzial von Ernährungsinterventionen zur Reduzierung von Schlafapnoe und den damit verbundenen Gesundheitsrisiken unterstreichen. Sie heben die komplexen Zusammenhänge zwischen Ernährung, Biomarkern und Schlafapnoe hervor und fordern weitere Forschung, um die Ergebnisse auf verschiedene Bevölkerungsgruppen zu übertragen.

Schlafapnoe: Auch eine gesunde Schlafhygiene hilft

Neben dem Konsum von Käse gibt es weitere Massnahmen, die das Schnarchrisiko senken können. Eine gute Schlafhygiene ist entscheidend. Dazu gehört das Schlafen in Seitenlage, um Atemaussetzer zu vermeiden, sowie ein ruhiges und kühles Schlafzimmer mit einer Temperatur von 14 bis 18 Grad. Ein leichtes Abendessen und der Verzicht auf Alkohol und Beruhigungsmittel vor dem Schlafengehen können ebenfalls helfen.

Übergewicht abzubauen ist eine weitere effektive Massnahme, da es die Atemwege freier macht. «Jedes verlorene Pfund wirkt wie ein Medikament», so die «HNO-Ärzte im Netz». Auch Hilfsmittel wie Nasenpflaster, Biss-Schienen oder ein Zungenschrittmacher können das Schnarchen reduzieren, berichtet «focus.de»

Mehr Videos aus dem Ressort

Influencer «Liver King» erreicht mit bizarren Diät-Tipps Millionen

Influencer «Liver King» erreicht mit bizarren Diät-Tipps Millionen

Der «Liver King» ist die Krönung von absurden Diättrends auf den sozialen Medien. Muskelbepackt und mit viel Charisma bewirbt er eine Ernährung, bei der rohes Fleisch im Mittelpunkt steht. Gesund ist das nicht wirklich.

21.10.2022

Meistgelesen

Ein Dorf nur für Weisse – dieser Mann baut Amerikas neuen Albtraum
Der Verband hat entschieden: Nati-Trainerin Sundhage muss gehen
Jetzt spricht Brigitte Trauffer über ihr Leben mit dem Volksmusik-König
Verdacht auf Diphtherie-Ausbruch in Embrach ZH
Schnarchen adieu dank Käse – kein Käse