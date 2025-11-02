  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Bye Ingwer – hi Porridge So wird dein Zmorge zum Energie-Boost

Carlotta Henggeler

2.11.2025

Damit startest du gesund in den Tag
Damit startest du gesund in den Tag. Porridge, Haferschleim oder Haferflocken im Müsli sind ein perfekter Start in den Tag. Hafer ist nicht nur reich an wertvollen Ballaststoffen, es enthält auch viel hochwertiges Eiweiss, Zink, Eisen und B-Vitamine. Warmes Porridge oder Haferschleim schützen den Magen-Darm-Trakt und sind obendrein gut nach einer Darm-Infektion.

Porridge, Haferschleim oder Haferflocken im Müsli sind ein perfekter Start in den Tag. Hafer ist nicht nur reich an wertvollen Ballaststoffen, es enthält auch viel hochwertiges Eiweiss, Zink, Eisen und B-Vitamine. Warmes Porridge oder Haferschleim schützen den Magen-Darm-Trakt und sind obendrein gut nach einer Darm-Infektion.

Bild: iStock/samael334

Damit startest du gesund in den Tag. So gelingt dir dein Porridge: Koche Haferflocken mit Wasser, Milch oder einer pflanzlichen Alternative wie Mandel- oder Haferdrink zu einem cremigen Brei. Noch einfacher geht’s mit Overnight Oats – die bereitest du schon am Vorabend zu. Durch das Einweichen werden sie besonders bekömmlich, und mit verschiedenen Toppings bringst du Abwechslung in dein Frühstück. Ein bisschen Zimt dazu – und dein Stoffwechsel läuft auf Hochtouren.

So gelingt dir dein Porridge: Koche Haferflocken mit Wasser, Milch oder einer pflanzlichen Alternative wie Mandel- oder Haferdrink zu einem cremigen Brei. Noch einfacher geht’s mit Overnight Oats – die bereitest du schon am Vorabend zu. Durch das Einweichen werden sie besonders bekömmlich, und mit verschiedenen Toppings bringst du Abwechslung in dein Frühstück. Ein bisschen Zimt dazu – und dein Stoffwechsel läuft auf Hochtouren.

Bild: iStock/samael334

Damit startest du gesund in den Tag. Probier doch mal diese feine Porridge-Bowl: Zerdrück eine Banane, gib Haferflocken und etwas Wasser dazu und koche alles kurz auf. Danach kannst du nach Lust und Laune Früchte oder Beeren untermischen. Als Topping passen Honig, Kardamom oder Ceylon-Zimt besonders gut – vor allem Zimt regt die Verdauung an, hilft bei Magenbeschwerden und fördert die Durchblutung.

Probier doch mal diese feine Porridge-Bowl: Zerdrück eine Banane, gib Haferflocken und etwas Wasser dazu und koche alles kurz auf. Danach kannst du nach Lust und Laune Früchte oder Beeren untermischen. Als Topping passen Honig, Kardamom oder Ceylon-Zimt besonders gut – vor allem Zimt regt die Verdauung an, hilft bei Magenbeschwerden und fördert die Durchblutung.

Bild: iStock/Mariia Meteleva

Damit startest du gesund in den Tag. 50 Prozent mehr Ballaststoffe als Haferflocken hat Haferkleie. Kleie besteht nicht aus dem vollen Korn, sondern aus den Randschichten und dem Keim. In diesen Bereichen des Hafers befinden sich ein Grossteil der Vitamine, Mineralstoffe, Eiweiss und Ballaststoffe der Körner. Haferkleie fördert aber nicht nur die Verdauung, sondern wirkt auch entgiftend und cholesterinsenkend.

50 Prozent mehr Ballaststoffe als Haferflocken hat Haferkleie. Kleie besteht nicht aus dem vollen Korn, sondern aus den Randschichten und dem Keim. In diesen Bereichen des Hafers befinden sich ein Grossteil der Vitamine, Mineralstoffe, Eiweiss und Ballaststoffe der Körner. Haferkleie fördert aber nicht nur die Verdauung, sondern wirkt auch entgiftend und cholesterinsenkend.

Bild: iStock/Labylullaby

Damit startest du gesund in den Tag. Frische Beeren sollten so oft wie möglich, wenn es die Saison erlaubt, verzehrt werden. Sie schmecken im Fruchtsalat oder als Topping auf Joghurt und Müsli. Im Winter kannst du einfach eingefrorene Himbeeren oder Blaubeeren unter das warme Porridge rühren. Beeren wirken wie ein Stoffwechsel-Booster, denn die kleinen Früchte sind reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen.

Frische Beeren sollten so oft wie möglich, wenn es die Saison erlaubt, verzehrt werden. Sie schmecken im Fruchtsalat oder als Topping auf Joghurt und Müsli. Im Winter kannst du einfach eingefrorene Himbeeren oder Blaubeeren unter das warme Porridge rühren. Beeren wirken wie ein Stoffwechsel-Booster, denn die kleinen Früchte sind reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen.

Bild: iStock/Angelika Heine

Damit startest du gesund in den Tag. Aber nicht nur der Stoffwechsel kommt mit Beeren in Schwung. Denn neben dem positiven Einfluss auf die Darmflora schützen die entzündungshemmenden Inhaltsstoffe auch das Herz-Kreislauf-System und das Immunsystem. Allein Erdbeeren enthalten mehr Vitamin C als Zitronen. Deshalb empfehlen Experten eine Portion Bio-Beeren dreimal pro Woche zu konsumieren – frisch oder eingefroren.

Aber nicht nur der Stoffwechsel kommt mit Beeren in Schwung. Denn neben dem positiven Einfluss auf die Darmflora schützen die entzündungshemmenden Inhaltsstoffe auch das Herz-Kreislauf-System und das Immunsystem. Allein Erdbeeren enthalten mehr Vitamin C als Zitronen. Deshalb empfehlen Experten eine Portion Bio-Beeren dreimal pro Woche zu konsumieren – frisch oder eingefroren.

Bild: iStock/nerudol

Damit startest du gesund in den Tag. Wer morgens nicht so viel Zeit für ein ausgiebiges Frühstück hat, kann einen schnellen Smoothie zubereiten. Auch diese flüssige Mahlzeit kurbelt die Verdauung an und bringt den Kreislauf in Schwung. Eine Frucht, die verdauungsfördernd wirkt und sich als Smoothie-Zutat eignet, ist die Papaya. Einfache Rezeptidee: Eine halbe Papaya, einen Esslöffel Leinsamen und Wasser oder Eiswürfel in den Mixer geben, fertig.

Wer morgens nicht so viel Zeit für ein ausgiebiges Frühstück hat, kann einen schnellen Smoothie zubereiten. Auch diese flüssige Mahlzeit kurbelt die Verdauung an und bringt den Kreislauf in Schwung. Eine Frucht, die verdauungsfördernd wirkt und sich als Smoothie-Zutat eignet, ist die Papaya. Einfache Rezeptidee: Eine halbe Papaya, einen Esslöffel Leinsamen und Wasser oder Eiswürfel in den Mixer geben, fertig.

Bild: iStock/tbralnina

Damit startest du gesund in den Tag. Papayas sind ideale Frühstücks-Früchte. Sie wirken gegen Magen-Darm-Beschwerden wie etwa Blähungen, Magenschmerzen und Verstopfung. Dafür verantwortlich ist das eiweissspaltende Enzym Papain, das in hoher Konzentration in der Papayafrucht vorliegt. Die Wirkung von Papain ähnelt dem wichtigen Verdauungsenzym Pepsin im Magen und hilft bei der Spaltung von Proteinen.

Papayas sind ideale Frühstücks-Früchte. Sie wirken gegen Magen-Darm-Beschwerden wie etwa Blähungen, Magenschmerzen und Verstopfung. Dafür verantwortlich ist das eiweissspaltende Enzym Papain, das in hoher Konzentration in der Papayafrucht vorliegt. Die Wirkung von Papain ähnelt dem wichtigen Verdauungsenzym Pepsin im Magen und hilft bei der Spaltung von Proteinen.

Bild: iStock/PixoStudio

Damit startest du gesund in den Tag. Auch grünes Blattgemüse liefert viele Ballaststoffe. Dazu zählen Spinat, junge Brennnessel, Feldsalat oder Wildkräuter wie Löwenzahnblätter, die sich auch als Smoothie-Zutat eignen. Das grüne Gemüse bindet Giftstoffe im Darm, nährt gesunde Darmbakterien und reguliert so die Verdauung. Eine kleine Handvoll im Smoothie reicht aus, besser schmeckt's in Kombination mit Orange, Zitrone, Avocado, Mango oder Kiwi.

Auch grünes Blattgemüse liefert viele Ballaststoffe. Dazu zählen Spinat, junge Brennnessel, Feldsalat oder Wildkräuter wie Löwenzahnblätter, die sich auch als Smoothie-Zutat eignen. Das grüne Gemüse bindet Giftstoffe im Darm, nährt gesunde Darmbakterien und reguliert so die Verdauung. Eine kleine Handvoll im Smoothie reicht aus, besser schmeckt's in Kombination mit Orange, Zitrone, Avocado, Mango oder Kiwi.

Bild: iStock/iprogressman

Damit startest du gesund in den Tag. Vorsicht: Zu viel Gemüse und Obst kann Magen und Darm vor allem von Smoothie-Anfängern belasten. Deshalb sollten Smoothies langsam und gut eingespeichelt getrunken werden. Die Portionen können nach und nach gesteigert werden, um den Darm nicht zu strapazieren. Zu viel Blattgrün führt zu Verdauungsproblemen.

Vorsicht: Zu viel Gemüse und Obst kann Magen und Darm vor allem von Smoothie-Anfängern belasten. Deshalb sollten Smoothies langsam und gut eingespeichelt getrunken werden. Die Portionen können nach und nach gesteigert werden, um den Darm nicht zu strapazieren. Zu viel Blattgrün führt zu Verdauungsproblemen.

Bild: iStock/Daniel de la Hoz

Damit startest du gesund in den Tag. Auch Leinsamen helfen beim Start in den Tag. Sie passen wunderbar zu Müsli, Quark, Joghurt, Smoothie oder auch auf Brötchen. Die kleinen Samen wirken vor allem in geschroteter Form und mit viel Flüssigkeit gegen Verstopfung und legen dank ihres hohen Gehalts an Ballaststoffen einen schützenden Film über den Magen-Darm-Trakt. Alternativ eignen sich auch Chiasamen oder Flohsamen.

Auch Leinsamen helfen beim Start in den Tag. Sie passen wunderbar zu Müsli, Quark, Joghurt, Smoothie oder auch auf Brötchen. Die kleinen Samen wirken vor allem in geschroteter Form und mit viel Flüssigkeit gegen Verstopfung und legen dank ihres hohen Gehalts an Ballaststoffen einen schützenden Film über den Magen-Darm-Trakt. Alternativ eignen sich auch Chiasamen oder Flohsamen.

Bild: iStock/Angelika Heine

Damit startest du gesund in den Tag. Chiasamen werden wegen ihres hohen Gehalts an Ballaststoffen, Eiweiss und Omega-3-Fettsäuren als «Superfood» bezeichnet. Sie können im Müsli oder auch als morgendlicher Chia-Pudding verzehrt werden. Wichtig ist, die Samen zuvor in ausreichend Wasser quellen zu lassen. Erst dann können die Nährstoffe vom Körper besser aufgenommen werden.

Chiasamen werden wegen ihres hohen Gehalts an Ballaststoffen, Eiweiss und Omega-3-Fettsäuren als «Superfood» bezeichnet. Sie können im Müsli oder auch als morgendlicher Chia-Pudding verzehrt werden. Wichtig ist, die Samen zuvor in ausreichend Wasser quellen zu lassen. Erst dann können die Nährstoffe vom Körper besser aufgenommen werden.

Bild: iStock/Albina Kosenko

Damit startest du gesund in den Tag. Auch Mandeln sind gut für die Darmflora und regen die Verdauung an. Die Nüsse sind nicht nur reich an Ballaststoffen, sondern enthalten auch gesunde Fette und essenzielle Nährstoffe. Zudem fördern sie das Wachstum gesunder Darmbakterien, die sogenannten Bifido- und Lactobakterien. Die Nüsse können vielseitig zubereitet werden: pur, im Müsli, als Mandelmus auf Vollkornbrot oder als Zutat in Frühstücksriegeln.

Auch Mandeln sind gut für die Darmflora und regen die Verdauung an. Die Nüsse sind nicht nur reich an Ballaststoffen, sondern enthalten auch gesunde Fette und essenzielle Nährstoffe. Zudem fördern sie das Wachstum gesunder Darmbakterien, die sogenannten Bifido- und Lactobakterien. Die Nüsse können vielseitig zubereitet werden: pur, im Müsli, als Mandelmus auf Vollkornbrot oder als Zutat in Frühstücksriegeln.

Bild: iStock/Jerneja Ribnikar

Damit startest du gesund in den Tag. Wer morgens keine Zeit für ein ausgiebiges Frühstück hat, kann einen selbstgemachten Mandel-Müsliriegel zum Mitnehmen vorbereiten. Die Riegel liefern genug Energie und verdauungsfördernde Ballaststoffe - ohne unnötig viel Zucker. Für das Rezept 150 Gramm Haferflocken, 75 Gramm Sonnenblumenkerne, 125 Gramm Mandeln und 50 Gramm Sesamsamen bei 180 Grad im Ofen rösten.

Wer morgens keine Zeit für ein ausgiebiges Frühstück hat, kann einen selbstgemachten Mandel-Müsliriegel zum Mitnehmen vorbereiten. Die Riegel liefern genug Energie und verdauungsfördernde Ballaststoffe - ohne unnötig viel Zucker. Für das Rezept 150 Gramm Haferflocken, 75 Gramm Sonnenblumenkerne, 125 Gramm Mandeln und 50 Gramm Sesamsamen bei 180 Grad im Ofen rösten.

Bild: iStock/A_Lein

Damit startest du gesund in den Tag. Nach etwa zehn Minuten im Ofen die Nüsse und Samen mit einer Mischung aus 50 Gramm Honig, 50 Gramm Ahornsirup oder Dattelsüsse und 100 Gramm geschmolzenem Kokosöl verrühren. Danach die Mandel-Honig-Masse auf einem Blech mit Backpapier verteilen und für weitere 20 Minuten in den Ofen geben. Wenn das Blech abgekühlt ist, einzelne Riegel abschneiden und nach Wunsch mit dunkler Schokolade garnieren.

Nach etwa zehn Minuten im Ofen die Nüsse und Samen mit einer Mischung aus 50 Gramm Honig, 50 Gramm Ahornsirup oder Dattelsüsse und 100 Gramm geschmolzenem Kokosöl verrühren. Danach die Mandel-Honig-Masse auf einem Blech mit Backpapier verteilen und für weitere 20 Minuten in den Ofen geben. Wenn das Blech abgekühlt ist, einzelne Riegel abschneiden und nach Wunsch mit dunkler Schokolade garnieren.

Bild: iStock/Angelika Heine

Damit startest du gesund in den Tag. Joghurt ist dank der Milchsäurebakterien und ihrer probiotischen Wirkung ein ideales Frühstück, um die Verdauung in Schwung zu bringen. Entweder pur oder im Müsli unterstützt Joghurt die Darmflora auf natürliche Weise und schmeckt zudem sehr lecker. Für einen nachhaltigen Einfluss sollte Joghurt täglich auf dem Speiseplan stehen. Auch Quark mit Leinöl ist eine gute Kombination bei Reizdarm oder Magen-Darm-Beschwerden.

Joghurt ist dank der Milchsäurebakterien und ihrer probiotischen Wirkung ein ideales Frühstück, um die Verdauung in Schwung zu bringen. Entweder pur oder im Müsli unterstützt Joghurt die Darmflora auf natürliche Weise und schmeckt zudem sehr lecker. Für einen nachhaltigen Einfluss sollte Joghurt täglich auf dem Speiseplan stehen. Auch Quark mit Leinöl ist eine gute Kombination bei Reizdarm oder Magen-Darm-Beschwerden.

Bild: iStock/tashka2000

Damit startest du gesund in den Tag. Vollkornmehl sollte im Gegensatz zu Weissmehl immer die erste Wahl sein, denn es enthält mehr Ballast- und Mineralstoffe sowie B-Vitamine, ist bekömmlich und fördert die Verdauung. Zudem hält Vollkronbrot aus Vollkornmehl, geschrotetem Korn oder Natursauerteig länger satt. Dazu schmeckt ein Quark mit Olivenöl oder Avocado - ebenfalls voll von Ballaststoffen und ungesättigten Fettsäuren.

Vollkornmehl sollte im Gegensatz zu Weissmehl immer die erste Wahl sein, denn es enthält mehr Ballast- und Mineralstoffe sowie B-Vitamine, ist bekömmlich und fördert die Verdauung. Zudem hält Vollkronbrot aus Vollkornmehl, geschrotetem Korn oder Natursauerteig länger satt. Dazu schmeckt ein Quark mit Olivenöl oder Avocado - ebenfalls voll von Ballaststoffen und ungesättigten Fettsäuren.

Bild: iStock/Grandiflora

Damit startest du gesund in den Tag. Bananenbrot wirkt wie ein Ballaststoff-Booster und kurbelt kräftig die Verdauung an. Rezeptvorschlag: 70 Gramm Kokosöl erwärmen, zwei Teelöffel Flohsamen in drei Teelöffeln Wasser auflösen, drei Bananen pürieren und mit einer Prise Salz vermischen. 150 Gramm Hafermehl, 100 Gramm Mandeln, zwei Teelöffel Backpulver sowie einen halben Teelöffel Natron dazugeben und in eine Backform füllen. 50 Minuten bei 180 Grad backen.

Bananenbrot wirkt wie ein Ballaststoff-Booster und kurbelt kräftig die Verdauung an. Rezeptvorschlag: 70 Gramm Kokosöl erwärmen, zwei Teelöffel Flohsamen in drei Teelöffeln Wasser auflösen, drei Bananen pürieren und mit einer Prise Salz vermischen. 150 Gramm Hafermehl, 100 Gramm Mandeln, zwei Teelöffel Backpulver sowie einen halben Teelöffel Natron dazugeben und in eine Backform füllen. 50 Minuten bei 180 Grad backen.

Bild: iStock/BirdShutterB

Damit startest du gesund in den Tag. Wasser ist lebensnotwendig und regelt nicht nur die Verdauung, sondern auch das Herz-Kreislauf-System, löst Salze und Mineralstoffe auf und transportiert Nährstoffe. Noch vor dem Frühstück hilft ein Glas warmes Zitronenwasser, um den Stoffwechsel und Entgiftungsprozesse im Körper zu starten. Bekannt aus dem Ayurveda kann das tägliche Ritual mit einer Scheibe Ingwer oder Minzblättern aufgepeppt werden.

Wasser ist lebensnotwendig und regelt nicht nur die Verdauung, sondern auch das Herz-Kreislauf-System, löst Salze und Mineralstoffe auf und transportiert Nährstoffe. Noch vor dem Frühstück hilft ein Glas warmes Zitronenwasser, um den Stoffwechsel und Entgiftungsprozesse im Körper zu starten. Bekannt aus dem Ayurveda kann das tägliche Ritual mit einer Scheibe Ingwer oder Minzblättern aufgepeppt werden.

Bild: iStock/Valeriy_G

Damit startest du gesund in den Tag
Damit startest du gesund in den Tag. Porridge, Haferschleim oder Haferflocken im Müsli sind ein perfekter Start in den Tag. Hafer ist nicht nur reich an wertvollen Ballaststoffen, es enthält auch viel hochwertiges Eiweiss, Zink, Eisen und B-Vitamine. Warmes Porridge oder Haferschleim schützen den Magen-Darm-Trakt und sind obendrein gut nach einer Darm-Infektion.

Porridge, Haferschleim oder Haferflocken im Müsli sind ein perfekter Start in den Tag. Hafer ist nicht nur reich an wertvollen Ballaststoffen, es enthält auch viel hochwertiges Eiweiss, Zink, Eisen und B-Vitamine. Warmes Porridge oder Haferschleim schützen den Magen-Darm-Trakt und sind obendrein gut nach einer Darm-Infektion.

Bild: iStock/samael334

Damit startest du gesund in den Tag. So gelingt dir dein Porridge: Koche Haferflocken mit Wasser, Milch oder einer pflanzlichen Alternative wie Mandel- oder Haferdrink zu einem cremigen Brei. Noch einfacher geht’s mit Overnight Oats – die bereitest du schon am Vorabend zu. Durch das Einweichen werden sie besonders bekömmlich, und mit verschiedenen Toppings bringst du Abwechslung in dein Frühstück. Ein bisschen Zimt dazu – und dein Stoffwechsel läuft auf Hochtouren.

So gelingt dir dein Porridge: Koche Haferflocken mit Wasser, Milch oder einer pflanzlichen Alternative wie Mandel- oder Haferdrink zu einem cremigen Brei. Noch einfacher geht’s mit Overnight Oats – die bereitest du schon am Vorabend zu. Durch das Einweichen werden sie besonders bekömmlich, und mit verschiedenen Toppings bringst du Abwechslung in dein Frühstück. Ein bisschen Zimt dazu – und dein Stoffwechsel läuft auf Hochtouren.

Bild: iStock/samael334

Damit startest du gesund in den Tag. Probier doch mal diese feine Porridge-Bowl: Zerdrück eine Banane, gib Haferflocken und etwas Wasser dazu und koche alles kurz auf. Danach kannst du nach Lust und Laune Früchte oder Beeren untermischen. Als Topping passen Honig, Kardamom oder Ceylon-Zimt besonders gut – vor allem Zimt regt die Verdauung an, hilft bei Magenbeschwerden und fördert die Durchblutung.

Probier doch mal diese feine Porridge-Bowl: Zerdrück eine Banane, gib Haferflocken und etwas Wasser dazu und koche alles kurz auf. Danach kannst du nach Lust und Laune Früchte oder Beeren untermischen. Als Topping passen Honig, Kardamom oder Ceylon-Zimt besonders gut – vor allem Zimt regt die Verdauung an, hilft bei Magenbeschwerden und fördert die Durchblutung.

Bild: iStock/Mariia Meteleva

Damit startest du gesund in den Tag. 50 Prozent mehr Ballaststoffe als Haferflocken hat Haferkleie. Kleie besteht nicht aus dem vollen Korn, sondern aus den Randschichten und dem Keim. In diesen Bereichen des Hafers befinden sich ein Grossteil der Vitamine, Mineralstoffe, Eiweiss und Ballaststoffe der Körner. Haferkleie fördert aber nicht nur die Verdauung, sondern wirkt auch entgiftend und cholesterinsenkend.

50 Prozent mehr Ballaststoffe als Haferflocken hat Haferkleie. Kleie besteht nicht aus dem vollen Korn, sondern aus den Randschichten und dem Keim. In diesen Bereichen des Hafers befinden sich ein Grossteil der Vitamine, Mineralstoffe, Eiweiss und Ballaststoffe der Körner. Haferkleie fördert aber nicht nur die Verdauung, sondern wirkt auch entgiftend und cholesterinsenkend.

Bild: iStock/Labylullaby

Damit startest du gesund in den Tag. Frische Beeren sollten so oft wie möglich, wenn es die Saison erlaubt, verzehrt werden. Sie schmecken im Fruchtsalat oder als Topping auf Joghurt und Müsli. Im Winter kannst du einfach eingefrorene Himbeeren oder Blaubeeren unter das warme Porridge rühren. Beeren wirken wie ein Stoffwechsel-Booster, denn die kleinen Früchte sind reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen.

Frische Beeren sollten so oft wie möglich, wenn es die Saison erlaubt, verzehrt werden. Sie schmecken im Fruchtsalat oder als Topping auf Joghurt und Müsli. Im Winter kannst du einfach eingefrorene Himbeeren oder Blaubeeren unter das warme Porridge rühren. Beeren wirken wie ein Stoffwechsel-Booster, denn die kleinen Früchte sind reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralstoffen.

Bild: iStock/Angelika Heine

Damit startest du gesund in den Tag. Aber nicht nur der Stoffwechsel kommt mit Beeren in Schwung. Denn neben dem positiven Einfluss auf die Darmflora schützen die entzündungshemmenden Inhaltsstoffe auch das Herz-Kreislauf-System und das Immunsystem. Allein Erdbeeren enthalten mehr Vitamin C als Zitronen. Deshalb empfehlen Experten eine Portion Bio-Beeren dreimal pro Woche zu konsumieren – frisch oder eingefroren.

Aber nicht nur der Stoffwechsel kommt mit Beeren in Schwung. Denn neben dem positiven Einfluss auf die Darmflora schützen die entzündungshemmenden Inhaltsstoffe auch das Herz-Kreislauf-System und das Immunsystem. Allein Erdbeeren enthalten mehr Vitamin C als Zitronen. Deshalb empfehlen Experten eine Portion Bio-Beeren dreimal pro Woche zu konsumieren – frisch oder eingefroren.

Bild: iStock/nerudol

Damit startest du gesund in den Tag. Wer morgens nicht so viel Zeit für ein ausgiebiges Frühstück hat, kann einen schnellen Smoothie zubereiten. Auch diese flüssige Mahlzeit kurbelt die Verdauung an und bringt den Kreislauf in Schwung. Eine Frucht, die verdauungsfördernd wirkt und sich als Smoothie-Zutat eignet, ist die Papaya. Einfache Rezeptidee: Eine halbe Papaya, einen Esslöffel Leinsamen und Wasser oder Eiswürfel in den Mixer geben, fertig.

Wer morgens nicht so viel Zeit für ein ausgiebiges Frühstück hat, kann einen schnellen Smoothie zubereiten. Auch diese flüssige Mahlzeit kurbelt die Verdauung an und bringt den Kreislauf in Schwung. Eine Frucht, die verdauungsfördernd wirkt und sich als Smoothie-Zutat eignet, ist die Papaya. Einfache Rezeptidee: Eine halbe Papaya, einen Esslöffel Leinsamen und Wasser oder Eiswürfel in den Mixer geben, fertig.

Bild: iStock/tbralnina

Damit startest du gesund in den Tag. Papayas sind ideale Frühstücks-Früchte. Sie wirken gegen Magen-Darm-Beschwerden wie etwa Blähungen, Magenschmerzen und Verstopfung. Dafür verantwortlich ist das eiweissspaltende Enzym Papain, das in hoher Konzentration in der Papayafrucht vorliegt. Die Wirkung von Papain ähnelt dem wichtigen Verdauungsenzym Pepsin im Magen und hilft bei der Spaltung von Proteinen.

Papayas sind ideale Frühstücks-Früchte. Sie wirken gegen Magen-Darm-Beschwerden wie etwa Blähungen, Magenschmerzen und Verstopfung. Dafür verantwortlich ist das eiweissspaltende Enzym Papain, das in hoher Konzentration in der Papayafrucht vorliegt. Die Wirkung von Papain ähnelt dem wichtigen Verdauungsenzym Pepsin im Magen und hilft bei der Spaltung von Proteinen.

Bild: iStock/PixoStudio

Damit startest du gesund in den Tag. Auch grünes Blattgemüse liefert viele Ballaststoffe. Dazu zählen Spinat, junge Brennnessel, Feldsalat oder Wildkräuter wie Löwenzahnblätter, die sich auch als Smoothie-Zutat eignen. Das grüne Gemüse bindet Giftstoffe im Darm, nährt gesunde Darmbakterien und reguliert so die Verdauung. Eine kleine Handvoll im Smoothie reicht aus, besser schmeckt's in Kombination mit Orange, Zitrone, Avocado, Mango oder Kiwi.

Auch grünes Blattgemüse liefert viele Ballaststoffe. Dazu zählen Spinat, junge Brennnessel, Feldsalat oder Wildkräuter wie Löwenzahnblätter, die sich auch als Smoothie-Zutat eignen. Das grüne Gemüse bindet Giftstoffe im Darm, nährt gesunde Darmbakterien und reguliert so die Verdauung. Eine kleine Handvoll im Smoothie reicht aus, besser schmeckt's in Kombination mit Orange, Zitrone, Avocado, Mango oder Kiwi.

Bild: iStock/iprogressman

Damit startest du gesund in den Tag. Vorsicht: Zu viel Gemüse und Obst kann Magen und Darm vor allem von Smoothie-Anfängern belasten. Deshalb sollten Smoothies langsam und gut eingespeichelt getrunken werden. Die Portionen können nach und nach gesteigert werden, um den Darm nicht zu strapazieren. Zu viel Blattgrün führt zu Verdauungsproblemen.

Vorsicht: Zu viel Gemüse und Obst kann Magen und Darm vor allem von Smoothie-Anfängern belasten. Deshalb sollten Smoothies langsam und gut eingespeichelt getrunken werden. Die Portionen können nach und nach gesteigert werden, um den Darm nicht zu strapazieren. Zu viel Blattgrün führt zu Verdauungsproblemen.

Bild: iStock/Daniel de la Hoz

Damit startest du gesund in den Tag. Auch Leinsamen helfen beim Start in den Tag. Sie passen wunderbar zu Müsli, Quark, Joghurt, Smoothie oder auch auf Brötchen. Die kleinen Samen wirken vor allem in geschroteter Form und mit viel Flüssigkeit gegen Verstopfung und legen dank ihres hohen Gehalts an Ballaststoffen einen schützenden Film über den Magen-Darm-Trakt. Alternativ eignen sich auch Chiasamen oder Flohsamen.

Auch Leinsamen helfen beim Start in den Tag. Sie passen wunderbar zu Müsli, Quark, Joghurt, Smoothie oder auch auf Brötchen. Die kleinen Samen wirken vor allem in geschroteter Form und mit viel Flüssigkeit gegen Verstopfung und legen dank ihres hohen Gehalts an Ballaststoffen einen schützenden Film über den Magen-Darm-Trakt. Alternativ eignen sich auch Chiasamen oder Flohsamen.

Bild: iStock/Angelika Heine

Damit startest du gesund in den Tag. Chiasamen werden wegen ihres hohen Gehalts an Ballaststoffen, Eiweiss und Omega-3-Fettsäuren als «Superfood» bezeichnet. Sie können im Müsli oder auch als morgendlicher Chia-Pudding verzehrt werden. Wichtig ist, die Samen zuvor in ausreichend Wasser quellen zu lassen. Erst dann können die Nährstoffe vom Körper besser aufgenommen werden.

Chiasamen werden wegen ihres hohen Gehalts an Ballaststoffen, Eiweiss und Omega-3-Fettsäuren als «Superfood» bezeichnet. Sie können im Müsli oder auch als morgendlicher Chia-Pudding verzehrt werden. Wichtig ist, die Samen zuvor in ausreichend Wasser quellen zu lassen. Erst dann können die Nährstoffe vom Körper besser aufgenommen werden.

Bild: iStock/Albina Kosenko

Damit startest du gesund in den Tag. Auch Mandeln sind gut für die Darmflora und regen die Verdauung an. Die Nüsse sind nicht nur reich an Ballaststoffen, sondern enthalten auch gesunde Fette und essenzielle Nährstoffe. Zudem fördern sie das Wachstum gesunder Darmbakterien, die sogenannten Bifido- und Lactobakterien. Die Nüsse können vielseitig zubereitet werden: pur, im Müsli, als Mandelmus auf Vollkornbrot oder als Zutat in Frühstücksriegeln.

Auch Mandeln sind gut für die Darmflora und regen die Verdauung an. Die Nüsse sind nicht nur reich an Ballaststoffen, sondern enthalten auch gesunde Fette und essenzielle Nährstoffe. Zudem fördern sie das Wachstum gesunder Darmbakterien, die sogenannten Bifido- und Lactobakterien. Die Nüsse können vielseitig zubereitet werden: pur, im Müsli, als Mandelmus auf Vollkornbrot oder als Zutat in Frühstücksriegeln.

Bild: iStock/Jerneja Ribnikar

Damit startest du gesund in den Tag. Wer morgens keine Zeit für ein ausgiebiges Frühstück hat, kann einen selbstgemachten Mandel-Müsliriegel zum Mitnehmen vorbereiten. Die Riegel liefern genug Energie und verdauungsfördernde Ballaststoffe - ohne unnötig viel Zucker. Für das Rezept 150 Gramm Haferflocken, 75 Gramm Sonnenblumenkerne, 125 Gramm Mandeln und 50 Gramm Sesamsamen bei 180 Grad im Ofen rösten.

Wer morgens keine Zeit für ein ausgiebiges Frühstück hat, kann einen selbstgemachten Mandel-Müsliriegel zum Mitnehmen vorbereiten. Die Riegel liefern genug Energie und verdauungsfördernde Ballaststoffe - ohne unnötig viel Zucker. Für das Rezept 150 Gramm Haferflocken, 75 Gramm Sonnenblumenkerne, 125 Gramm Mandeln und 50 Gramm Sesamsamen bei 180 Grad im Ofen rösten.

Bild: iStock/A_Lein

Damit startest du gesund in den Tag. Nach etwa zehn Minuten im Ofen die Nüsse und Samen mit einer Mischung aus 50 Gramm Honig, 50 Gramm Ahornsirup oder Dattelsüsse und 100 Gramm geschmolzenem Kokosöl verrühren. Danach die Mandel-Honig-Masse auf einem Blech mit Backpapier verteilen und für weitere 20 Minuten in den Ofen geben. Wenn das Blech abgekühlt ist, einzelne Riegel abschneiden und nach Wunsch mit dunkler Schokolade garnieren.

Nach etwa zehn Minuten im Ofen die Nüsse und Samen mit einer Mischung aus 50 Gramm Honig, 50 Gramm Ahornsirup oder Dattelsüsse und 100 Gramm geschmolzenem Kokosöl verrühren. Danach die Mandel-Honig-Masse auf einem Blech mit Backpapier verteilen und für weitere 20 Minuten in den Ofen geben. Wenn das Blech abgekühlt ist, einzelne Riegel abschneiden und nach Wunsch mit dunkler Schokolade garnieren.

Bild: iStock/Angelika Heine

Damit startest du gesund in den Tag. Joghurt ist dank der Milchsäurebakterien und ihrer probiotischen Wirkung ein ideales Frühstück, um die Verdauung in Schwung zu bringen. Entweder pur oder im Müsli unterstützt Joghurt die Darmflora auf natürliche Weise und schmeckt zudem sehr lecker. Für einen nachhaltigen Einfluss sollte Joghurt täglich auf dem Speiseplan stehen. Auch Quark mit Leinöl ist eine gute Kombination bei Reizdarm oder Magen-Darm-Beschwerden.

Joghurt ist dank der Milchsäurebakterien und ihrer probiotischen Wirkung ein ideales Frühstück, um die Verdauung in Schwung zu bringen. Entweder pur oder im Müsli unterstützt Joghurt die Darmflora auf natürliche Weise und schmeckt zudem sehr lecker. Für einen nachhaltigen Einfluss sollte Joghurt täglich auf dem Speiseplan stehen. Auch Quark mit Leinöl ist eine gute Kombination bei Reizdarm oder Magen-Darm-Beschwerden.

Bild: iStock/tashka2000

Damit startest du gesund in den Tag. Vollkornmehl sollte im Gegensatz zu Weissmehl immer die erste Wahl sein, denn es enthält mehr Ballast- und Mineralstoffe sowie B-Vitamine, ist bekömmlich und fördert die Verdauung. Zudem hält Vollkronbrot aus Vollkornmehl, geschrotetem Korn oder Natursauerteig länger satt. Dazu schmeckt ein Quark mit Olivenöl oder Avocado - ebenfalls voll von Ballaststoffen und ungesättigten Fettsäuren.

Vollkornmehl sollte im Gegensatz zu Weissmehl immer die erste Wahl sein, denn es enthält mehr Ballast- und Mineralstoffe sowie B-Vitamine, ist bekömmlich und fördert die Verdauung. Zudem hält Vollkronbrot aus Vollkornmehl, geschrotetem Korn oder Natursauerteig länger satt. Dazu schmeckt ein Quark mit Olivenöl oder Avocado - ebenfalls voll von Ballaststoffen und ungesättigten Fettsäuren.

Bild: iStock/Grandiflora

Damit startest du gesund in den Tag. Bananenbrot wirkt wie ein Ballaststoff-Booster und kurbelt kräftig die Verdauung an. Rezeptvorschlag: 70 Gramm Kokosöl erwärmen, zwei Teelöffel Flohsamen in drei Teelöffeln Wasser auflösen, drei Bananen pürieren und mit einer Prise Salz vermischen. 150 Gramm Hafermehl, 100 Gramm Mandeln, zwei Teelöffel Backpulver sowie einen halben Teelöffel Natron dazugeben und in eine Backform füllen. 50 Minuten bei 180 Grad backen.

Bananenbrot wirkt wie ein Ballaststoff-Booster und kurbelt kräftig die Verdauung an. Rezeptvorschlag: 70 Gramm Kokosöl erwärmen, zwei Teelöffel Flohsamen in drei Teelöffeln Wasser auflösen, drei Bananen pürieren und mit einer Prise Salz vermischen. 150 Gramm Hafermehl, 100 Gramm Mandeln, zwei Teelöffel Backpulver sowie einen halben Teelöffel Natron dazugeben und in eine Backform füllen. 50 Minuten bei 180 Grad backen.

Bild: iStock/BirdShutterB

Damit startest du gesund in den Tag. Wasser ist lebensnotwendig und regelt nicht nur die Verdauung, sondern auch das Herz-Kreislauf-System, löst Salze und Mineralstoffe auf und transportiert Nährstoffe. Noch vor dem Frühstück hilft ein Glas warmes Zitronenwasser, um den Stoffwechsel und Entgiftungsprozesse im Körper zu starten. Bekannt aus dem Ayurveda kann das tägliche Ritual mit einer Scheibe Ingwer oder Minzblättern aufgepeppt werden.

Wasser ist lebensnotwendig und regelt nicht nur die Verdauung, sondern auch das Herz-Kreislauf-System, löst Salze und Mineralstoffe auf und transportiert Nährstoffe. Noch vor dem Frühstück hilft ein Glas warmes Zitronenwasser, um den Stoffwechsel und Entgiftungsprozesse im Körper zu starten. Bekannt aus dem Ayurveda kann das tägliche Ritual mit einer Scheibe Ingwer oder Minzblättern aufgepeppt werden.

Bild: iStock/Valeriy_G

Wer morgens mit einem warmen Haferflocken-Porridge startet, tut seinem Körper etwas Gutes: Es hält lange satt und kurbelt den Stoffwechsel an. Auch Grüner Tee, Mandeln, Zitrone und Zimt wirken als natürliche Stoffwechsel-Booster.

Teleschau

02.11.2025, 15:39

02.11.2025, 15:50

Meistgelesen

Gigovic haut Shaqiri um und fliegt vom Platz – doch YB kann in Unterzahl beinahe vorlegen
Coop übernimmt die Spitzenposition bei Lebensmitteln
Luzern hat alles im Griff
Putins Truppen rücken in Pokrowsk vor +++ Drohnen setzen russischen Öltanker in Flammen
21-jähriger fährt bei Selbstunfall mehrere Zaunpfosten um

Mehr zum Thema

Forscher warnt. Bananen zum Zmorge? «Sind so ziemlich das Schlimmste»

Forscher warntBananen zum Zmorge? «Sind so ziemlich das Schlimmste»

Unbedingt vermeiden. Sieben Fehler, die du beim Start in den Tag machst

Unbedingt vermeidenSieben Fehler, die du beim Start in den Tag machst

Ernährungsmythen im Expertencheck. Machen Kohlenhydrate wirklich dick?

Ernährungsmythen im ExpertencheckMachen Kohlenhydrate wirklich dick?

Mehr aus dem Ressort

Funfacts über Lieblingsgetränk. Der teuerste Kafi der Welt wird zunächst von Elefanten verdaut

Funfacts über LieblingsgetränkDer teuerste Kafi der Welt wird zunächst von Elefanten verdaut

Bestseller-Autorin Stefanie Stahl. So findest du laut Star-Psychologin deine innere Ruhe – auch in Krisenzeiten

Bestseller-Autorin Stefanie StahlSo findest du laut Star-Psychologin deine innere Ruhe – auch in Krisenzeiten

Tabuthema. Die Perimenopause betrifft jede Frau – und doch weiss kaum jemand davon

TabuthemaDie Perimenopause betrifft jede Frau – und doch weiss kaum jemand davon