So gelingt dir dein Porridge: Koche Haferflocken mit Wasser, Milch oder einer pflanzlichen Alternative wie Mandel- oder Haferdrink zu einem cremigen Brei. Noch einfacher geht’s mit Overnight Oats – die bereitest du schon am Vorabend zu. Durch das Einweichen werden sie besonders bekömmlich, und mit verschiedenen Toppings bringst du Abwechslung in dein Frühstück. Ein bisschen Zimt dazu – und dein Stoffwechsel läuft auf Hochtouren.

Bild: iStock/samael334