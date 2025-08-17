  1. Privatkunden
Hausmittel statt Tablette So wirst du deine Kopfschmerzen los – ohne Nebenwirkungen

Carlotta Henggeler

17.8.2025

Müde, abgeschlagen und Kopfweh? Mit unseren Tipps wirst du dein Kopfweh wieder los.
Müde, abgeschlagen und Kopfweh? Mit unseren Tipps wirst du dein Kopfweh wieder los.
Imago

Der Kopf pocht, der Nacken ist steif? Dann greif nicht gleich zur Tablette. Mit diesen Hausmitteln wirst du dein Kopfschmerz wieder los – ohne Nebenwirkungen.

Teleschau

17.08.2025, 19:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Oft entstehen Kopfschmerzen durch Flüssigkeitsmangel oder Stress. Mehr Wasser trinken, frische Luft und Bewegung können schnell helfen.
  • Hausmittel wie Ingwer, Pfefferminzöl, Kräutertees oder Wärme- und Kälteanwendungen lindern Schmerzen sanft.
  • Akupressur und einfache Entspannungsrituale wie ein warmes Bad oder ein Spaziergang können helfen.
Mehr anzeigen

Stress im Büro, zu wenig Wasser oder Föhn im Anmarsch? Kopfschmerzen kennen viele Gründe – und noch mehr gute Hausmittel, die dir ganz ohne Chemie helfen können.

Zwei Glas Wasser trinken

Auch wenn es so einfach klingt, ist es doch oft die schnellste Hilfe: Wasser ohne Kohlensäure trinken, am besten ein bis zwei Gläser.

In vielen Fällen ist die Ursache der Kopfschmerzen, dass wir zu wenig getrunken haben. Das Blut verdickt sich durch den Flüssigkeitsmangel, die Sauerstoff-Versorgung der Nerven im Gehirn gerät in Gefahr. Durch die schlechte Versorgung entstehen dann Kopfschmerzen.

Auch Tee trinken kann helfen

Bei aufkeimenden Kopfschmerzen kann auch Tee trinken helfen. Dafür eignet sich besonders Tee aus Hibiskusblüten, Wacholderbeeren oder Weidenrinde.

Der Wacholder punktet mit einer leicht schmerzstillenden Wirkung, Hibiskusblüten wirken krampflösend und in der Weidenrinde steckt der natürliche Schmerzstiller Salizin.

Zitrone im Kafi? Auch eine gute Idee

Zitrone in den Tee kennen wir, aber in den Kaffee? Was zunächst ungewöhnlich klingt, kann eine tolle Hilfe gegen Kopfschmerzen sein. Das Koffein sorgt dafür, dass im Gehirn sogenannte Prostaglandine, also Botenstoffe, die für das Vermitteln von Schmerzen zuständig sind, gehemmt werden.

Der Zitronensaft regt mit dem enthaltenen Vitamin C die Durchblutung an.

Auf Gewürznelken kauen

Auch bestimmte Gewürze können Linderung verschaffen. Wenn du auf Gewürznelken kaust, entfaltet sich die schmerzhemmende Wirkung und die ätherischen Öle verbessern den Blutfluss.

Ingwer ist ein Multitalent

Ingwer ist ein wahrer Alleskönner – kein Wunder, dass die Wurzel auch gegen Kopfschmerzen helfen kann. Ob als Pulver, Tee oder pur im Mund zerkaut, die Wirkstoffe hemmen im Körper dasselbe Enzym, das auch durch Aspirin unterdrückt wird.

Gut zum Abnehmen. Beisse täglich in die saure Zitrone – du wirst reichlich belohnt

Gut zum AbnehmenBeisse täglich in die saure Zitrone – du wirst reichlich belohnt

Ein heisses Bad kann Wunder vollbringen

Sind die Kopfschmerzen stressbedingt, heisst es zuerst einmal: relaxen. Ein heisses Bad kann helfen, zum Beispiel mit Aromen wie Rosmarin, Lavendel oder Melisse.

Durch die Wärme werden Verspannungen gelindert, durch die ätherischen Öle des Rosmarins wird die Durchblutung angeregt. Lavendel beruhigt die Sinne, Melisse die Nerven – und fördert die Konzentration.

Das Kirschkernkissen aus Grosis Apotheke

Viele neigen bei Stress dazu, die Schultern hochzuziehen, was wiederum zu Verspannungen und Kopfschmerzen führt. Dann kann ein warmes Körner- oder Kirschkernkissen helfen. Lege es einfach eine Weile auf die verspannten Stellen im Nacken, das entspannt die Muskeln und wirkt dem Schmerz entgegen.

Ein Föhn? Ja, klar

Statt mit einem Körnerkissen kannst du deinen Nacken auch mit einem Föhn mit Wärme versorgen. Auch wenn es seltsam klingt, probiere es aus. Wechsle dabei immer wieder zwischen rechter und linker Hand ab, damit es nicht zu neuen Verspannungen kommt. Auch solltest du den Föhn nicht zu heiss einstellen, damit die Haut nicht zu sehr gereizt wird.

Kopfweh ist nicht gleich Kopfweh

Wenn die Ursache für die Kopfschmerzen bei einer Migräne liegt oder es sich um Spannungskopfschmerzen handelt, solltest du nicht zu Wärme greifen, das kann die Schmerzen sogar verschlimmern.

Lege lieber eine Kältekompresse – oder ähnliches – für ein paar Minuten in den Nacken oder auf die Stirn. Wiederhole den Vorgang mehrmals, durch kurze Pausen unterbrochen. Durch den Kältereiz wird der Schmerz gelindert.

Pfefferminzöl hat einen kühlenden Effekt

Mit Pfefferminzöl kannst du ebenfalls einen kühlenden Effekt erzielen. Trage es auf Schläfen oder Stirn auf. Beachte dabei aber immer, dass das Öl nicht zu nah an die Augen kommt, sonst fliessen Tränen.

Ab in die Natur, atme durch

Bei Spannungskopfschmerzen helfen auch Bewegung und frische Luft sehr gut. Bereits ein kurzer Spaziergang oder eine kleine Runde auf dem Velo versprechen schnelle Besserung. Atme dabei bewusst ein, tief in den Bauch. Durch das Anregen der Durchblutung wird der Körper ausreichend mit Sauerstoff versorgt.

Akupressur – auch ein Kniff

Akupressur kann ebenfalls helfen, störende Kopfschmerzen loszuwerden. Durch die Druckmassage werden Energiebahnen stimuliert, die nach der traditionellen chinesischen Medizin unseren Körper durchziehen.

So kann die Energie wieder ungehindert fliessen. Die Nasenwurzel und die Schläfen sind dafür passende Akupressurpunkte. Wenn du diese mit leichtem Druck und in kreisenden Bewegungen massierst, wirst du schnell Besserung verspüren.

